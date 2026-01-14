Οι δηλώσεις Λοσάδα ενόψει Ανόρθωσης – «Στο κύπελλο δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες»

Δηλώσεις του Ερνάν Λοσάδα περιλαμβάνει το Match Program που εξέδωσε ο Απόλλωνας για τον αποψινό αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην Ανόρθωση.

Αναλυτικά:

«Ο θεσμός του κυπέλλου έχει ξεχωριστή σημασία για τον Απόλλωνα και αυτό το γνωρίζουμε καλά. Πρόκειται για έναν μονό αγώνα χωρίς περιθώρια δεύτερης ευκαιρίας, όπου όλα κρίνονται μέσα σε 90 λεπτά και οι λεπτομέρειες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σε τέτοιες αναμετρήσεις, η προσήλωση στο πλάνο, η συγκέντρωση και η πειθαρχία είναι στοιχεία που θα κάνουν τη διαφορά. Απέναντι μας η Ανόρθωση, ένας ιστορικός κα μεγάλος σύλλογο του κυπριακού ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως της βαθμολογικής της θέσης ή των δυσκολίων που αντιμετωπίζει. Άλλωστε, στο πρόσφατο μεταξύ μας παιχνίδι, ο Απόλλωαν δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα του, γεγονός που αποτελεί από μόνο του υπενθύμιση ότι δεν υπάρχει λόγος υποτίμησης. Σε αγώνες κυπέλλου, η ιστορία, η εμπειρία και η ποιότητα του αντιπάλου παίζουν σημαντικό ρόλο.

Με το απαιτητικό πρόγραμμα και τα συνεχόμενα ματς, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην αποκατάσταση των παικτών όσο και στην πνευματική προετοιμασία. Θέλουμε η ομάδα να παρουσιαστεί φρέσκα, έτοιμη και με καθαρό μυαλό, ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει στο γήπεδο όσα δουλεύουμε καθημερινά.

Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ομάδα διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα σύνολο να έξυπνος ποδοσφαιριστές εμπειρία και ποδοσφαιρική αντίληψη στοιχεία που τους επιτρέπουν να κατανοούν γρήγορα αυτό που θέλω.

Οι νίκες πάντοτε φέρνουν χαρά και αυτοπεποίθηση σε μία ομάδα και αυτό είναι κάτι που το αισθανόμαστε έντονα το τελευταίο διάστημα, το πιο δύσκολο όμως στο ποδόσφαιρο είναι η συνέπεια πλέον έχουμε θέσει ένα νέο επίπεδο και οφείλουμε να το διατηρήσουμε και να το ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο. Ο Απόλλωνας καλείται απόψε να δείξει στο γήπεδο την νοοτροπία που πρέπει να τον χαρακτηρίζει σε κάθε παιχνίδι, θέλουμε να κυριαρχήσουμε και να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες η νίκη είναι πάντα το ζητούμενο ειδικά στο κύπελλο όπου όλα κρίνονται σε 90 λεπτά όμως εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο έρχεται.

Το ποιοτικό ποδόσφαιρο δίνει αυτοπεποίθηση στους ποδοσφαιριστές και φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στην ομάδα. Η στήριξη των φιλάθλων μας είναι καθοριστική την νιώσαμε έντονα τόσο εντός όσο και στο Παραλίμνι όπου ένιωσα ότι παίζαμε στην έδρα μας θέλουμε να συνεχίσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι με πίστη και θετική ενέργεια μαζί μπορούμε να πετύχουμε κάτι όμορφο αυτή τη σεζόν».