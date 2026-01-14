Ανατροπή με τον Αρμπελόα στη Ρεάλ - Τι λέει το συμβόλαιό του

Σε πλήρη ανατροπή των αρχικών εκτιμήσεων οδηγούν οι τελευταίες πληροφορίες γύρω από την παρουσία του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε με κανονικό συμβόλαιο και όχι ως υπηρεσιακή επιλογή μέχρι το τέλος της χρονιάς, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα την πρόθεση του συλλόγου να τον στηρίξει ως πρότζεκτ.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την Ισπανία και την Marca, η συμφωνία που υπέγραψε προβλέπει συνεργασία έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με αυτόματη συνέχεια και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η παραμονή του, βέβαια, θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των στόχων, τόσο εγχώρια όσο και στο Champions League, που έχουν τεθεί από τη διοίκηση της ομάδας.

Ο ίδιος ο Αρμπελόα, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση ως προπονητής της πρώτης ομάδας, κράτησε χαμηλούς τόνους. Απέφυγε να μιλήσει για λεπτομέρειες του συμβολαίου του, τονίζοντας απλώς πως θα βρίσκεται στον πάγκο «όσο το επιθυμεί ο σύλλογος», δείχνοντας διάθεση συγκέντρωσης αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ποιους θα έχει στο «πλευρό» του ο Αρμπελόα

Το νέο ξεκίνημα συνοδεύεται και από σημαντικές αλλαγές στο τεχνικό επιτελείο. Ο Αντόνιο Πίντους αναλαμβάνει ρόλο βασικού γυμναστή της πρώτης ομάδας, με τον Ρικάρντο ντα Σίλβα να έρχεται από τη «Καστίγια» για να ενισχύσει το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Στενός συνεργάτης και άμεσος βοηθός του Αρμπελόα θα είναι ο Χουλιάν Καρμόνα, ενώ στο επιτελείο παραμένει και ο Κέβιν Καρντέιρο.

Στο κομμάτι των τερματοφυλάκων δεν υπάρχει αλλαγή, καθώς ο Λουίς Γιοπίς συνεχίζει να έχει την ευθύνη για τους Κουρτουά και Λούνιν, ανεξάρτητα από το εκάστοτε τεχνικό τιμ. Την ομάδα συμπληρώνει ο αναλυτής Φρανσίς Σάντσεθ.

