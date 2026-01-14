Δοκιμασία στο Βελιγράδι για τον Ολυμπιακό

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και 13η στο σύνολο θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός (12-8 με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του ματς της 14ης αγωνιστικής με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ), απέναντι στην Παρτίζαν (6-15), απόψε (14/1, 20:30, ΕΡΑ ΣΠΟΡ), στο “Aleksandar Nikolic Hall”, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague. Η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στην έδρα της Παρτίζαν, δηλαδή στη “Beograd Arena” λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από άνετη νίκη, με 95-80, επί της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική, σε μια βραδιά που ο Σάσα Βεζένκοφ χάρη σε 25 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής αναδείχτηκε MVP της αγωνιστικής, ενώ με τις 35 μονάδες που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης, έφτασε τους 3661 βαθμούς αξιολόγησης με τη φανέλα του Ολυμπιακού και έμεινε πρώτος στη σχετική λίστα στην ιστορία των “ερυθρόλευκων” στη διοργάνωση. Κόντρα στους Βαυαρούς, η ομάδα του Πειραιά είχε πέντε ακόμη παίκτες διψήφιους, αλλά ο σοβαρός τραυματισμός του Μόντε Μόρις εξαιτίας του οποίου θα μείνει στα… πιτς για έναν μήνα επισκίασε τη χαρά του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του.

Το ευχάριστο για τον Ολυμπιακό είναι ότι παρά την απουσία του Μόντε Μόρις, επιστρέφει τουλάχιστον ο Φρανκ Νιλικίνα μετά από απουσία αρκετών εβδομάδων και έτσι θα έχει μία λύση στον άσο. Δεδομένη είναι η απουσία του Ταϊρικ Τζόουνς, λόγω σχετικής συμφωνίας με την Παρτίζαν να μην αγωνιστεί στον μεταξύ τους αγώνα. Στο Βελιγράδι ταξίδεψε και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος είχε αρκετό καιρό ν΄ αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

H Παρτίζαν βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα (6-15) ισόβαθμη με Αναντολού Εφές και Βιλερμπάν. Η σερβική ομάδα προσπαθεί να συνέλθει στη μετά-Ομπράντοβιτς εποχή, έχοντας νέο τεχνικό τον Ισπανό Ζοάν Πενιαρόγια.

Από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έχει να δοκιμάσει τη γεύση της νίκης η Παρτίζαν. Ήταν για τη 15η αγωνιστική, όταν επικράτησε εντός έδρας του Ερυθρού Αστέρα με 79-76. Έκτοτε μετρά αρνητικό σερί 6-0 και θα τα δώσει όλα για να βάλει τέλος σ’ αυτό και ν’ αποφύγει ένα 7-0 απέναντι σε μία ισχυρή ομάδα, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Οι πιθανότητες δεν είναι με την ομάδα του Πενιαρόγια.

Εκτός των άλλων, η Παρτιζάν αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών και απουσιών, με πιο πρόσφατη αυτή του Σέικ Μίλτον που υπέστη κάταγμα στο χέρι και θ’ αντικατασταθεί. Δεδομένη είναι η απουσία του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει σε 3-4 εβδομάδες, ενώ εκτός είναι και ο Τζαμπάρι Πάρκερ. Αμφίβολος θεωρείται ο Στέρλινγκ Μπράουν (ίωση), για τον οποίο ο Πενιαρόγια δήλωσε πως θα γνωρίζει ανήμερα της αναμέτρησης αν μπορεί να τον υπολογίζει ή όχι.

Ο Ολυμπιακός υπερέχει σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, ενώ σημειώνει 8 περισσότερους πόντους από την αντίπαλό του και δέχεται 5 λιγότερους πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Τον αγώνα Παρτιζάν-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Εμίν Μόγκουλκοτς (Τουρκία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Σαούλιους Ράτσιτς (Λιθουανία).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής στη EuroLeague:

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

20:30 Παρτιζάν – Ολυμπιακός

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου

18:00 Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια

19:30 Αναντολού Εφές – Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί –Μονακό

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν – Χαποέλ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

