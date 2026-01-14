Να... γουστάρει και στο κύπελλο!

Μετά το πρωτάθλημα όπου έχει σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση και την ευρωπαϊκή πρόκριση στη νοκ - άουτ φάση του Conference League (σ.σ. την Παρασκευή στην κλήρωση θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό της), η Ομόνοια θέλει διάκριση και στο κύπελλο. Μια διοργάνωση στην οποία κάνει ντεμπούτο σήμερα (18:00) υποδεχόμενη την ΑΕΚ στο ΓΣΠ για τη β’ φάση. Κόντρα στην ομάδα, η οποία πέρσι - έχοντας στον πάγκο της τον νυν προπονητή των πρασίνων - την απέκλεισε στην ημιτελική φάση, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό όπου κατέκτησε τον τίτλο, η ομάδα της Λευκωσίας θέλει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας της και να πάει ένα βήμα παραπέρα στη διοργάνωση. Φυσικά, οι κερκίδες θα είναι άδειες καθώς οι πράσινοι θα στερηθούν την παρουσία του κόσμου τους έπειτα από σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Αναμφισβήτητα, η διάκριση στο κύπελλο είναι ένας από τους σταθερούς στόχους της Ομόνοιας σε κάθε χρονιά. Ένας θεσμός στον οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατάφερε να βρεθεί τρεις φορές στον τελικό, κατακτώντας δύο φορές το τρόπαιο (2022, 2023), φθάνοντας συνολικά τα 16 κύπελλα, που την καθιστούν ως δεύτερη στη λίστα των κυπελλούχων – μετά τον ΑΠΟΕΛ που έχει 21. Εξάλλου, ενδεχόμενη πρόκριση θα προσθέσει πόντους και στον τομέα της ψυχολογίας που είναι σημαντικός για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

«Σίγουρα θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, πάντα είναι κοντά στα σκορ. Αλλά πιστεύω είμαστε σε πιο καλή φάση, είμαστε καλύτερη ομάδα και πιστεύω θα πάρουμε τη νίκη», ανάφερε σε δηλώσεις του στο κανάλι της Ομόνοιας ο Άγγελος Ανδρέου.

Χωρίς τον Φαμπιάνο

Στα αγωνιστικά, ο Φαμπιάνο τελικά δεν βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, αφού έμεινε εκτός αποστολής. Ως εκ τούτου, τη θέση του κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Κυριακίδης, εν την απουσία και του Ουζόχο που είναι ενσωματωμένος με την Εθνική Νιγηρίας στο Κόπα Άφρικα.

Σαφώς σημαντική απουσία αποτελεί αυτή του Σεμέδο, ο οποίος θα λείψει το επόμενο διάστημα λόγω μυϊκού προβλήματος που προέκυψε στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΛ. Ο Χένινγκ Μπεργκ έχει λοιπόν και την πρόκληση ώστε να αντικαταστήσει έναν ποδοσφαιριστή που προσφέρει πάρα πολλά στο επιθετικό κομμάτι (σ.σ. φέτος μετράει 15 γκολ και εφτά ασίστ).

Στα αξιοσημείωτα η επιστροφή στην αποστολή του Ντιουνκού, ο οποίος στον αγώνα με την ΑΕΛ είχε μείνει εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.