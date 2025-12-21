Η αποστολή της ΑΕΛ για την ΑΕΚ

Την αποστολή που επέλεξε ο Ούγκο Μαρτίνς για το αυριανό (22/12, 19:00) ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα γίνει στο «Alphamega Stadium» ανακοίνωσε η ΑΕΛ.

Η αποστολή της ΑΕΛ: Oτσόα, Κυριάκου, Κεραυνός, Φραντζής, Ζντραφκόφσκι, Παπαφώτης, Ζράντι, Σινγκ, Στεφάνοβιτς, Χριστοδούλου, Μιλοσάβλιεβιτς, Μπογκντάν, Νατέλ, Φιλιώτης, Γκλάβσιτς, Μακρής, Κονσεϊσάο, Ζόκε, Γουίλερ, Φορεστιέρι, Παναγή, Κέλερ.

Εκτός οι τιμωρημένοι Φεριέρ-Ιμανισίμουε καθώς και οι Ουεντραόγκο, Νεοφύτου και Τομάλα.