Οριστική αναβολή του ντέρμπι Πάφος-ΑΠΟΕΛ - Αβέβαιο το πότε θα γίνει

Οριστική απόφαση για αναβολή του ντέρμπι ανάμεσα σε Πάφο και ΑΠΟΕΛ που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Στέλιος Κυριακίδης» στις 19:00 ελήφθη από τον διαιτητή Κωνσταντίνο Φελλά, ένεκα ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου από την έντονη βροχόπτωση.

Ο ρεφ της αναμέτρησης επιθεώρησε αρχικά τον αγωνιστικό χώρο γύρω στις 17:30 και στις 18:10 βγήκε για δεύτερο έλεγχο, στον οποίον διεφάνη πως ήταν αδύνατο να διεξαχθεί το παιχνίδι, δεδομένου του νερού που είχε μαζευτεί στον χλοοτάπητα (η μπάλα δεν κυλούσε), και που κατέστησε τον αγωνιστικό χώρο επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.

Η ανησυχία για τη διεξαγωγή του αγώνα είχε προκύψει από το μεσημέρι ωστόσο αργότερα φαινόταν η κατάσταση του χλοοτάπητα να είναι σχετικά ικανοποιητική εφόσον το νερό είχε απορροφηθεί και διεφάνη ότι οι πιθανότητες διεξαγωγής του αγώνα ήταν αρκετές. Ωστόσο, αργότερα ξέσπασε νέα έντονη βροχόπτωση στην περιοχή με αποτέλεσμα ο αγωνιστικός χώρος να καταστεί εκ νέου ακατάλληλος.

ΑΒΕΒΑΙΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

Επί του παρόντος δεν είναι βέβαιο κατά πόσο το ντέρμπι θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα (22/12) ως προνοείται από την προκήρυξη του πρωταθλήματος, καθώς πολλοί ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν κλείσει εισιτήρια για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να περάσουν τις μέρες των εορτών μαζί με τις οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 16 της προκήρυξης ορίζεται ότι, σε περίπτωση που αγώνας ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί Κυριακή και δεν διεξάγεται, όχι όμως από υπαιτιότητα των δύο ομάδων, θα διεξάγεται την αμέσως επόμενη μέρα (εκτός και αν εμπίπτει σε Διεθνείς ημερομηνίες της FIFA ή της UEFA, κάτι που εν προκειμένω δεν εφαρμόζεται).

Ωστόσο, στην παράγραφο 16.3 σημειώνεται ότι «σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί ως ορίζεται πιο πάνω, θα διεξάγεται την πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 17, «σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να ορισθεί όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 πιο πάνω, αυτός θα ορίζεται να διεξαχθεί κατά την πρώτη ελεύθερη για τα δύο ενδιαφερόμενα σωματεία ημέρα».

Το σχετικό απόσπασμα της προκήρυξης: