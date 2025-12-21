ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστική αναβολή του ντέρμπι Πάφος-ΑΠΟΕΛ - Αβέβαιο το πότε θα γίνει

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οριστική αναβολή του ντέρμπι Πάφος-ΑΠΟΕΛ - Αβέβαιο το πότε θα γίνει

Οριστική απόφαση για αναβολή του ντέρμπι ανάμεσα σε Πάφο και ΑΠΟΕΛ που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Στέλιος Κυριακίδης» στις 19:00 ελήφθη από τον διαιτητή Κωνσταντίνο Φελλά, ένεκα ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου από την έντονη βροχόπτωση.

Ο ρεφ της αναμέτρησης επιθεώρησε αρχικά τον αγωνιστικό χώρο γύρω στις 17:30 και στις 18:10 βγήκε για δεύτερο έλεγχο, στον οποίον διεφάνη πως ήταν αδύνατο να διεξαχθεί το παιχνίδι, δεδομένου του νερού που είχε μαζευτεί στον χλοοτάπητα (η μπάλα δεν κυλούσε), και που κατέστησε τον αγωνιστικό χώρο επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.

Η ανησυχία για τη διεξαγωγή του αγώνα είχε προκύψει από το μεσημέρι ωστόσο αργότερα φαινόταν η κατάσταση του χλοοτάπητα να είναι σχετικά ικανοποιητική εφόσον το νερό είχε απορροφηθεί και διεφάνη ότι οι πιθανότητες διεξαγωγής του αγώνα ήταν αρκετές. Ωστόσο, αργότερα ξέσπασε νέα έντονη βροχόπτωση στην περιοχή με αποτέλεσμα ο αγωνιστικός χώρος να καταστεί εκ νέου ακατάλληλος.

ΑΒΕΒΑΙΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

Επί του παρόντος δεν είναι βέβαιο κατά πόσο το ντέρμπι θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα (22/12) ως προνοείται από την προκήρυξη του πρωταθλήματος, καθώς πολλοί ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν κλείσει εισιτήρια για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να περάσουν τις μέρες των εορτών μαζί με τις οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 16 της προκήρυξης ορίζεται ότι, σε περίπτωση που αγώνας ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί Κυριακή και δεν διεξάγεται, όχι όμως από υπαιτιότητα των δύο ομάδων, θα διεξάγεται την αμέσως επόμενη μέρα (εκτός και αν εμπίπτει σε Διεθνείς ημερομηνίες της FIFA ή της UEFA, κάτι που εν προκειμένω δεν εφαρμόζεται).

Ωστόσο, στην παράγραφο 16.3 σημειώνεται ότι «σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί ως ορίζεται πιο πάνω, θα διεξάγεται την πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 17, «σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να ορισθεί όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 πιο πάνω, αυτός θα ορίζεται να διεξαχθεί κατά την πρώτη ελεύθερη για τα δύο ενδιαφερόμενα σωματεία ημέρα».

Το σχετικό απόσπασμα της προκήρυξης:

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποχαιρέτησε το 2025 με εκτός έδρας τεσσέρα η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενημέρωση από ΑΠΟΕΛ για όσους πήραν εισιτήριο για Πάφο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διπλό για την Ανόρθωση κόντρα στον Διγενή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Συνεχίζει ακάθεκτη η Μπαρτσελόνα και προελαύνει στην κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο εκλεκτός της Λίβερπουλ για... αντι-Φαν Ντάικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικό: Δεν παίζεται τη Δευτέρα το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Προκρίσεις για τους «μεγάλους» στο Κύπελλο Γαλλίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι είπε ο Μπεργκ για την πρόκριση, το δίλημμα Φιορεντίνα ή Ριέκα, Εθνικό και Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έκανε την εμφάνισή του ο Άγιος Βασίλης στο Ε.Ν. Ύψωνα-Απόλλων και μοίρασε δώρα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ισοπαλία με… δύο χαμένους στο Μάιντς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεδριάζει εκτάκτως η ΚΟΠ για το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Απόλλων 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Επιφυλάσσεται» η ΚΟΠ για την ημερομηνία διεξαγωγής του Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή του ντέρμπι Πάφος-ΑΠΟΕΛ - Αβέβαιο το πότε θα γίνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ντόρσεϊ: Επιασε ιστορική πρωτιά για τον Ολυμπιακό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη