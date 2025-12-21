Η πρώτη ενδεκάδα του Λοσάδα στον Απόλλωνα

Νέο ξεκίνημα ψάχνει ο Απόλλωνας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα στο στάδιο «Αμμόχωστος» όπου ο Ερνάν Λοσάδα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των γαλάζιων.

Ο Αργεντινός προπονητής στην πρώτη του ενδεκάδα προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα της ομάδας του με τον Άρη, επιλέγοντας στο αρχικό σχήμα τους Γκασπάρ, Βούρο, Μαλεκκίδη και Μπράουν στις θέσεις των Σιήκκη, Κβίντα, Ζμέρχαλ και Ροντρίγκες.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Βούρος, Λαμ, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς Μπράουν, Βάισμπεκ, Ντουοντού, Τόμας, Καστέλ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Στυλιανού, Λέουβενμπεργκ, Άδωνη, Ζμέρχαλ, Ροντρίγκες, Ντανίλο, Μαρσελίνο, Μάρκες, Βρίκκης, Γιούσεφ, Ρότης, Πολυβίου.