Αντίδραση Λεβέντη για την απόφαση του Εφετείου της ΚΟΠ

Αντίδραση από τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΕΛ, Νικόλα Λεβέντη, σε σχέση με την απόρριψη της έφεσης των γαλαζοκιτρίνων κατά της απόφασης του αθλητικού δικαστή. Αναλυτικά:

«Και κάπως έτσι επιβεβαιώθηκε σήμερα ότι στο «σύγχρονο» κυπριακό ποδόσφαιρο οι κανονισμοί δεν είναι πια μόνο αθλητικό ανάγνωσμα, αλλά συνεργατικό εγχείρημα. Δίπλα στα πειθαρχικά όργανα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η αστυνομία πλέον, όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στη γενικότερη «φιλοσοφία» των ποινών. Για την τάξη, για τον παραδειγματισμό, για να μη μας ξεφύγει κανένας…μιμητισμός!

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, οι αποφάσεις αποκτούν έναν πιο ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Λιγότερο ποδοσφαιρικό, περισσότερο παιδαγωγικό. Σαν την αγωγή του πολίτη ένα πράμα!

Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος αφιερώνει όλο και λιγότερο χρόνο στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ίσως γιατί εδώ, πάνω απ’ όλα, φροντίζουμε να τηρείται η…τάξη κι η ασφάλεια»!