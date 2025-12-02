Η διαχείριση είναι μεγαλύτερο θέμα

Συνεπώς η λέξη-κλειδί, αυτό δηλαδή που θα δουλέψει μεταξύ άλλων ο Ούγκο Μαρτίνς ενόψει της συνέχειας, είναι η «διαχείριση». Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού είχαν πολύ καλή παρουσία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όπου κατάφεραν να προηγηθούν. Στα πρώτα στάδια του δευτέρου μέρους. βρήκαν κι ένα δεύτερο γκολ το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να απλοποιήσει κατά πολύ τα δεδομένα. Εδώ είναι που η ΑΕΛ υστέρησε και στο τέλος, αντί τρεις, πήρε έναν βαθμό… Δεν κατάφερε να διαχειριστεί όπως έπρεπε το ματς. Έκανε αρκετά λάθη, δυσκολευόταν να κρατήσει μπάλα και ο Απόλλωνας μείωσε στο 62ο λεπτό. Ακόμα κι έτσι όμως, με το σκορ στο 2-1, η ΑΕΛ δεν αφυπνίστηκε. Αντιθέτως, συνέχιζε να δίνει δικαιώματα στον Απόλλωνα ο οποίος, όσο περνούσε η ώρα, πίστευε ακόμα περισσότερο στον εαυτό του και εντέλει ισοφάρισε σε 2-2. Κάπως έτσι χάθηκε ένα τρίποντο για την ΑΕΛ το οποίο θα έδινε πολύ περισσότερα πράγματα.

Είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα είναι βελτιωμένη με τον Πορτογάλο στον πάγκο ο οποίος, σε οκτώ παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο, μέτρησε πέντε νίκες, δύο ήττες και μία ισοπαλία. Η ΑΕΛ, αγωνιστικά, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν την έλευσή του. Τώρα, η διαχείριση μίας αναμέτρησης είναι προφανώς και θέμα ποιότητας του ρόστερ, προσωπικοτήτων και ψυχραιμίας. Αυτά είναι πράγματα που θέλουν ακόμα δουλειά.

Ενίσχυση με Αγαθοκλέους-Νταμάχου

Σε μία άλλη εξέλιξη, η ΑΕΛ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Ζόελ Νταμάχου και Ευθύμιο Αγαθοκλέους. Ο πρώτος αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή, ενώ ο δεύτερος αποχώρησε από τον ΑΠΟΕΛ και εκτός απροόπτου θα είναι ο νέος γενικός διευθυντής της ομάδας.