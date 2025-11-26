Cablenet: «Ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε διατύπωση που δεν απέδωσε με ακρίβεια και εκφράζει την λύπη του»

Το συνδρομητικό κανάλι σημειώνει:

«Σε σχέση με την ανακοίνωση της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και τα ζητήματα που έχουν τεθεί αναφορικά με τον σχολιασμό του αθλητικογράφου Γρηγόρη Γεωργίου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα ΑΠΟΕΛ–ΑΕΛ, θα θέλαμε να προβούμε στις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη κάθε τοποθέτηση που αφορά τη λειτουργία μας και, όπως πράττουμε σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, θα εξετάσουμε με προσοχή το σύνολο του υλικού, ώστε να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας που προβλέπεται.

Ο κ. Γεωργίου είναι έμπειρος επαγγελματίας δημοσιογράφος, ο οποίος ασκεί το έργο του στη βάση των κανόνων δεοντολογίας και των εσωτερικών διαδικασιών που διέπουν τις μεταδόσεις μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένες αναφορές μπορεί να έγιναν αντιληπτές διαφορετικά από ό,τι προορίζονταν, γεγονός που συμβαίνει σε ζωντανές μεταδόσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεωργίου σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, χρησιμοποίησε διατύπωση που δεν απέδωσε με ακρίβεια αυτό που επιθυμούσε να εκφράσει. Εκφράζει τη λύπη του αν η συγκεκριμένες αναφορές δημιούργησαν παρερμηνείες ή ενόχληση, τονίζοντας παράλληλα ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση υποτίμησης ποδοσφαιριστή ή σωματείου και στην συγκεκριμένη περίπτωση της ΑΕΛ.

Παράλληλα, θεωρούμε σημαντικό να αποφεύγονται δημόσιες κρίσεις περί πρόθεσης, μεροληψίας ή ήθους, καθώς τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στην αντικειμενική αντιμετώπιση του ζητήματος και ενδέχεται να θίξουν αδικαιολόγητα την επαγγελματική υπόσταση συνεργατών μας.

Η Cablenet σέβεται όλους τους αθλητές, τα σωματεία και το κυπριακό ποδόσφαιρο συνολικά μέσα από την δράση της όλα αυτά τα χρόνια. Διατηρούμε διαχρονικά ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλα τα σωματεία, συμπεριλαμβανομένης της ΑΕΛ, και είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση σε θεσμικό και όχι δημόσιο επίπεδο, όπως αρμόζει σε ζητήματα επαγγελματιών του χώρου.»