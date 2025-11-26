ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Cablenet: «Ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε διατύπωση που δεν απέδωσε με ακρίβεια και εκφράζει την λύπη του»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Cablenet: «Ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε διατύπωση που δεν απέδωσε με ακρίβεια και εκφράζει την λύπη του»

Η Cablenet εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη μετάδοση του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ

Το συνδρομητικό κανάλι σημειώνει: 

«Σε σχέση με την ανακοίνωση της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και τα ζητήματα που έχουν τεθεί αναφορικά με τον σχολιασμό του αθλητικογράφου Γρηγόρη Γεωργίου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα ΑΠΟΕΛ–ΑΕΛ, θα θέλαμε να προβούμε στις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη κάθε τοποθέτηση που αφορά τη λειτουργία μας και, όπως πράττουμε σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, θα εξετάσουμε με προσοχή το σύνολο του υλικού, ώστε να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας που προβλέπεται.

Ο κ. Γεωργίου είναι έμπειρος επαγγελματίας δημοσιογράφος, ο οποίος ασκεί το έργο του στη βάση των κανόνων δεοντολογίας και των εσωτερικών διαδικασιών που διέπουν τις μεταδόσεις μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένες αναφορές μπορεί να έγιναν αντιληπτές διαφορετικά από ό,τι προορίζονταν, γεγονός που συμβαίνει σε ζωντανές μεταδόσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεωργίου σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, χρησιμοποίησε διατύπωση που δεν απέδωσε με ακρίβεια αυτό που επιθυμούσε να εκφράσει. Εκφράζει τη λύπη του αν η συγκεκριμένες αναφορές δημιούργησαν παρερμηνείες ή ενόχληση, τονίζοντας παράλληλα ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση υποτίμησης ποδοσφαιριστή ή σωματείου και στην συγκεκριμένη περίπτωση της ΑΕΛ.

Παράλληλα, θεωρούμε σημαντικό να αποφεύγονται δημόσιες κρίσεις περί πρόθεσης, μεροληψίας ή ήθους, καθώς τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στην αντικειμενική αντιμετώπιση του ζητήματος και ενδέχεται να θίξουν αδικαιολόγητα την επαγγελματική υπόσταση συνεργατών μας.

Η Cablenet σέβεται όλους τους αθλητές, τα σωματεία και το κυπριακό ποδόσφαιρο συνολικά μέσα από την δράση της όλα αυτά τα χρόνια. Διατηρούμε διαχρονικά ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλα τα σωματεία, συμπεριλαμβανομένης της ΑΕΛ, και είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση σε θεσμικό και όχι δημόσιο επίπεδο, όπως αρμόζει σε ζητήματα επαγγελματιών του χώρου.»

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ: Ανακοίνωση του Σωματείου για τη συνάντηση με την Εταιρεία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει στον Σεμένιο τη φανέλα με το Νο 24 και 70 εκατ. ευρώ στην Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και νίκη με τη νίκη θα γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα»

Ελλάδα

|

Category image

Ένοχος δήλωσε ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην...παρέλαση της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει και με την ανανέωση του Μάνταλου η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν αλλιώς τα δεδομένα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δέκα πρώην παίκτες του Άρη ζητούν συνολικά περισσότερα από δύο εκατομμύρια

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ετοιμάζουν αδιανόητο κορεό που θα καλύπτει όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»!

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η Πάφος έκανε επίσημο γεύμα στη Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Cablenet: «Ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε διατύπωση που δεν απέδωσε με ακρίβεια και εκφράζει την λύπη του»

ΑΕΛ

|

Category image

Δύο νέα –μικρά- πρόστιμα στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ

Ελλάδα

|

Category image

Απέδειξε ξανά πόσο απαραίτητος είναι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Σάντσο πρέπει να μειώσει στο μισό τις αποδοχές του για να επιστρέψει στη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Μονακό προβάλει την Κύπρο στο matchday της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Καμία πρόταση για Σένσι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη