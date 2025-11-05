Κάλινιτς: «Έχει πρόβλημα στους ψηλούς ο Παναθηναϊκός, να αποκτήσουμε πλεονέκτημα εκεί»

Ο Νίκολα Κάλινιτς τόνισε ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα πρέπει να “χτυπήσει” τον Παναθηναϊκό στη ρακέτα, λόγω των απουσιών που έχει στην φροντ λάιν.

Ο φόργουορντ της ομάδα του Βελιγραδίου μίλησε για το αποψινό παιχνίδι με τους Πράσινους, αναφέροντας πως:

«Έχει προβλήματα με τους ψηλούς παίκτες, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε ένα πλεονέκτημα εκεί, να ελέγξουμε το άλμα όπως κάναμε στα τελευταία παιχνίδια. Να πάρουμε εύκολους πόντους από αυτό – έτσι ανεβαίνει η ενέργεια του κοινού και της ομάδας. Αυτή είναι η συνταγή, αλλά είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, οπότε δεν μιλάω για όλους τους αμυντικούς ξεχωριστά. Πρέπει να ελέγξουμε τους αμυντικούς και να τους επιτεθούμε κάτω από το καλάθι».

Και πρόσθεσε: «Όπως είπατε, μια καλή ευκαιρία να ισοφαρίσουμε το ρεκόρ, αν και δεν το γνώριζα καν. Δεν το σκεφτόμαστε, αυτή είναι δουλειά των δημοσιογράφων και των στατιστικολόγων. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Χάσαμε από τη Σπαρτάκ και θέλουμε να επιστρέψουμε. Νομίζω ότι θα είναι μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ένα σπουδαίο παιχνίδι, πάμε για τη νίκη».