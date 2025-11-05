ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάλινιτς: «Έχει πρόβλημα στους ψηλούς ο Παναθηναϊκός, να αποκτήσουμε πλεονέκτημα εκεί»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κάλινιτς: «Έχει πρόβλημα στους ψηλούς ο Παναθηναϊκός, να αποκτήσουμε πλεονέκτημα εκεί»

Ο Νίκολα Κάλινιτς τόνισε ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα πρέπει να “χτυπήσει” τον Παναθηναϊκό στη ρακέτα, λόγω των απουσιών που έχει στην φροντ λάιν.

Ο φόργουορντ της ομάδα του Βελιγραδίου μίλησε για το αποψινό παιχνίδι με τους Πράσινους, αναφέροντας πως:

«Έχει προβλήματα με τους ψηλούς παίκτες, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε ένα πλεονέκτημα εκεί, να ελέγξουμε το άλμα όπως κάναμε στα τελευταία παιχνίδια. Να πάρουμε εύκολους πόντους από αυτό – έτσι ανεβαίνει η ενέργεια του κοινού και της ομάδας. Αυτή είναι η συνταγή, αλλά είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, οπότε δεν μιλάω για όλους τους αμυντικούς ξεχωριστά. Πρέπει να ελέγξουμε τους αμυντικούς και να τους επιτεθούμε κάτω από το καλάθι».

Και πρόσθεσε: «Όπως είπατε, μια καλή ευκαιρία να ισοφαρίσουμε το ρεκόρ, αν και δεν το γνώριζα καν. Δεν το σκεφτόμαστε, αυτή είναι δουλειά των δημοσιογράφων και των στατιστικολόγων. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Χάσαμε από τη Σπαρτάκ και θέλουμε να επιστρέψουμε. Νομίζω ότι θα είναι μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ένα σπουδαίο παιχνίδι, πάμε για τη νίκη».

 

 

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έπιασε τις Μπάγερν και Άρσεναλ η Ίντερ, ρεκόρ ο Χάαλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ CHAMPIONS LEAGUE: Η θέση της Πάφος FC και οι αγώνες που έχει στη συνέχεια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο Βελιγράδι...

EUROLEAGUE

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τα πανηγύρια μετά την τεράστια νίκη της Πάφος FC επί της Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εύκολη ευρωπαϊκη πρόκριση για την Ολυμπιάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα της ιστορικής νίκης της Πάφος FC επί της Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μετά την Ανόρθωση, δις τον ΑΠΟΕΛ και η Πάφος FC κέρδισε Ισπανούς - Πρώτη στο Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Υπολογιζαν κάποια αλλά ήδη «τσέπωσαν» 3,5 εκατομμύρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Πάφος FC «τορπίλισε» το κίτρινο υποβρύχιο και πέτυχε ιστορική νίκη στο Champions League!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Συναρπαστική μάχη με ήττα στο φινάλε για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Θα δούμε για το αν θα έχουμε εκπλήξεις στην εντεκάδα» - Τι είπε για Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τρίτωσε το... κακό για τον Κεραυνό με βαριά ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση και δύσκολα προκρίνεται...

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Με κεφαλιά του Λουκάσεν η Πάφος FC κάρφωσε τη Βιγιαρεάλ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίζουν στον Απόλλωνα… στην κερκίδα για το Πάφο FC-Βιγιαρεάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη