Ολυμπιακός: Τραυματίας ο Γκαρθία, εξαντλημένος ο Τσικίνιο

Ο Ντάνι Γκαρθία αποχώρησε τραυματίας και ο Τσικίνιο εξαντλημένος στο 1-1 του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν.

Ο Ολυμπιακός έφτασε ένα λεπτό μακριά από την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, όμως τελικά έμεινε στο 1-1 με την Αϊντχόφεν στο «Καραϊσκάκη».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, προηγήθηκε με εντυπωσιακό γκολ του Μαρτίνς στο 17’, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις από τον Πέπι (90’+3’), χάνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς.

Ο Ντάνι Γκαρθία ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού, τρέχοντας ασταμάτητα και κερδίζοντας πολλές μάχες στη μεσαία γραμμή απέναντι στους μέσους της Αϊντχόφεν. Ωστόσο, αποχώρησε κουτσαίνοντας στο 63’, προκαλώντας ανησυχία στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Ο Ισπανός χαφ θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, καθώς υπάρχει φόβος για μυϊκό τραυματισμό.

Λίγα λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον Ταρέμι, ο Τσικίνιο έπεσε στο έδαφος δείχνοντας να έχει κράμπες. Ο Πορτογάλος είχε τρέξει αρκετά και φάνηκε εξαντλημένος, με τον Μεντιλίμπαρ να επιλέγει να τον αντικαταστήσει προληπτικά, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού.

 

sportfm.gr

Ελλαδα

