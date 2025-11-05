Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος-Βιγιαρεάλ και άλλα 8 ματς στο UCL

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη Stoiximan να προσφέρει επιλογές σε όλες τις αναμετρήσεις της βραδιάς, καθώς και Ενισχυμένες Αποδόσεις για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο εντός έδρας αγώνας της πρωταθλήτριας Κύπρου, Πάφου, απέναντι στη Βιγιαρεάλ στο «Alphamega Stadium», στις 19:45.

Για το Πάφος–Βιγιαρεάλ, η Stoiximan προσφέρει απόδοση 8.85 για νίκη της κυπριακής ομάδας, 5.43 για ισοπαλία και 1.42 για επικράτηση των Ισπανών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η επιλογή για να σημειωθούν περισσότερα από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.72.

Την ίδια ώρα, η Καραμπάχ υποδέχεται την Τσέλσι, με τις αποδόσεις της Stoiximan να διαμορφώνονται στα 8.25 για νίκη των Αζέρων, 5.20 για ισοπαλία και 1.36 για διπλό των Λονδρέζων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ταυτόχρονα να επικρατήσει η Τσέλσι διατίθεται στα 2.80.

Στις 22:00 ακολουθεί το κύριο μενού της βραδιάς με επτά αγώνες. Ο Άγιαξ φιλοξενεί τη Γαλατάσαραϊ, με απόδοση από την Stoiximan 3.28 στη νίκη των Ολλανδών, 4.02 στην ισοπαλία και 2.24 στη νίκη της τουρκικής ομάδας. Μεταξύ των Ενισχυμένων Αποδόσεων, ξεχωρίζει η επιλογή να επιτευχθεί γκολ πριν από το 15ο λεπτό, στα 2.82.

Στο Κλαμπ Μπριζ–Μπαρτσελόνα, η Stoiximan προσφέρει απόδοση 5.10 για νίκη της βελγικής ομάδας, 4.80 για ισοπαλία και 1.55 για «διπλό» των Καταλανών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις προτείνεται η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν περισσότερα από 4,5 γκολ συνολικά, στα 3.15.

Στην αναμέτρηση της Ίντερ απέναντι στην Καϊράτ,η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ιταλικής ομάδας στο 1.05, ενώ η ισοπαλία δίνεται στα 14.00 και το διπλό στα 40.00. Η ενισχυμένη επιλογή για να ανοίξει το σκορ ο Λαουτάρο Μαρτίνες διατίθεται στα 3.45.

Στο Μάντσεστερ Σίτι–Ντόρτμουντ, οι αποδόσεις της Stoiximan διαμορφώνονται στο 1.47 για νίκη των Άγγλων, 4.90 για ισοπαλία και 6.00 για επικράτηση των Γερμανών. Μεταξύ των Ενισχυμένων Αποδόσεων, ο συνδυασμός νίκη της Σίτι και να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ συνολικά προσφέρεται στα 2.92.

Ο αγώνας Νιούκαστλ–Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει από την Stoiximan απόδοση 1.44 για νίκη των γηπεδούχων, 4.40 για ισοπαλία και 7.80 για διπλό των Ισπανών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει η επιλογή η Νιούκαστλ να επικρατήσει σε αμφότερα τα ημίχρονα, στα 3.40.

Στο Μαρσέιγ–Αταλάντα, η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.35 για νίκη των Γάλλων, 3.60 για ισοπαλία και 2.87 για «διπλό» της ιταλικής ομάδας. Η ενισχυμένη επιλογή για goal/goal και περισσότερα από 3,5 γκολ συνολικά διατίθεται επίσης στα 2.87.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Μπενφίκα–Λεβερκούζεν. Η νίκη των Πορτογάλων προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.88, η ισοπαλία στα 3.65 και η νίκη της γερμανικής ομάδας στα 4.10. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η επιλογή για νίκη της Μπενφίκα και περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα διατίθεται στα 2.80.

