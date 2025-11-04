ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η δικαίωση του Πρόδρομου Πετρίδη

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ έπεισε τον Σωτηρίου τον περασμένο Ιανουάριο να επιστρέψει στον Αρχάγγελο και ο 32χρονος άσος αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή.

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομος Πετρίδης, επέμεινε τον περασμένο Ιανουάριο να ντύσει ξανά στα γαλαζοκίτρινα τον Πιέρο Σωτηρίου, ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη.

Επέμεινε και δικαιώθηκε τη φετινή χρονιά, καθώς ο Σωτηρίου αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή για την ομάδα.

Δεν είναι μόνο τα επτά γκολ που έχει σημειώσει μέχρι τώρα, αλλά και το πάθος και η αφοσίωση που δείχνει σε κάθε παιχνίδι. Τρέχει, μαρκάρει, σκοράρει και δίνει πάντα το 100%.

Τέτοιοι παίκτες, οι οποίοι κατανοούν το βάρος της φανέλας, αποτελούν παράδειγμα και για τους συμπαίκτες τους και δίνουν ώθηση στην ομάδα, φέρνοντας ελπίδα και πίστη στους φιλάθλους ότι ο ΑΠΟΕΛ θα είναι από τους κύριους πρωταγωνιστές τη φετινή χρονιά.

Α.

 

