Λεβέντης: «Αν Νταβίντ Λουίζ έχει ασυλία επειδή είναι μεγάλο όνομα...»

O E.T της ΑΕΛ εξέφρασε τα παράπονα της ομάδας για τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα με τη Πάφο εκτός έδρας.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

Για το γεγονός πως άφησε γλυκόπικρη γεύση μιας και η εικόνα της ομάδας ήταν μεν, βελτιωμένη αλλά έχασε: «Ουσιαστικά μπορούμε να σε τρεις παραμέτρους. Στο αγωνιστικό κομμάτι είχαμε επιτέλους μια ομάδα που έδειξε πειθαρχημένο και ανταγωνιστικό σύλλογο, μια στρατηγική που δουλεύτηκε μια βδομάδα, απέναντι σε μία εξαιρετική ομαδα, την κορυφαία των τελευταίων ετών. Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά είδαμε την ΑΕΛ που θέλουμε να βλέπουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι αν και το αξίζαμε. Θετικό ότι πήρε η ομάδα και το χειροκρότημα από τον κόσμο της ΑΕΛ που είναι πάντα δίπλα μας και στα εκτός έδρας προπωλούνται όλα τα εισιτήρια. Ο κόσμος αντιλήφθηκε την αλλαγή στο αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας και είναι σημαντικό να κατανοεί ότι παρόλο που χάσαμε, προσπάθησε η ομάδα και χειροκρότησε».

Για τη διαιτησία: «Το μεγαλύτερο αγκάθι του ποδοσφαίρου ανέκαθεν. Μια ξεκάθαρη φάση που για χάρη λόγου να πούμε πως διέφυγε απ’ τον διαιτητή, αλλά απ’ τα 15 μόνιτορ του VAR πως γίνεται αυτό, να διέφυγε; Είναι από τις φάσεις που δεν μπορείς να πεις ότι είναι λίγο σπρώξιμο ή είναι αμφισβητούμενη. Μιλάμε για επέκταση του αγκώνα στο πρόσωπο. Επικίνδυνο. Τραυματίστηκε ο παίκτης, πέρασε από εξειδικευμένες εξετάσεις και δεν θα μπορεί να προπονηθεί για μερικές μέρες».

Και πρόσθεσε: «Εμείς αυτό που απαιτούμε είναι ισονομία και να σταματήσει η διαιτησία να φορτώνεται πίεση όποτε φωνάζει μια ομάδα. Καλώς ή κακώς, η αντίπαλος φώναζε για κάποιες μέρες μετά από τον αγώνα της με την Ομόνοια. Θεωρώ επιτέλους πως, αν οι διαιτητές μας δεν αντέχουν την πίεση απλά ας μείνουν σπίτι τους και να σφυρίζουν μόνο αυτοί που είναι ακριβοδίκαιοι και μπορούν να μοιράσουν το καρπούζι στη μέση, να επιβληθούν και ακόμη και με τη στάση του σώματός τους να μπορούν να δείξουν ότι μπορούν να αποβάλουν την πίεση. Κακά τα ψέματα, όλα τα σωματεία δώσαμε περίοδο χάριτος στην ΚΟΠ και στον νέο Αρχιδιαιτητή. Μας κάλεσαν κιόλας πριν από κανένα μήνα για να μας αναλυθεί το πλάνο, κάποιες φάσεις κλπ»

«Αν όντως κάποιος διαιτητής είναι ανίκανος, δεν ξέρω γιατί πρέπει να τον ανακυκλώνουμε. Γιατί μετά από μια κακή διαιτησία, να οριστεί τέταρτος την επόμενη εβδομάδα. Ας κάτσει σπίτι του ή ας πάει να διαιτητεύσει σε μικρότερη κατηγορία. Δεν χρειάζεται να τους ανακυκλώνουμε. Είναι όπως τους ποδοσφαιριστές, όταν δεν προσφέρει αυτά που πρέπει, τον στέλνουμε αλλού» :

«Στείλαμε ήδη επιστολή χθες στον κ. Νταμάτο, εκφράζουμε διάφορα που έγιναν στο συγκεκριμένο παιχνίδι από τον Μενέλαο Αντωνίου και τον ξένο VAR και για να κλείνουμε το θέμα, διαμαρτυρηθήκαμε ότι ακόμη και στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό που κερδίσαμε, μετά από νίκη εκφράσαμε παράπονα και στείλαμε επιστολή ότι χρειάζονται ξένοι διαιτητές και VAR. Μετά από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, δώσαμε συγχαρητήρια στον Κυριάκο Αθανασίου. Άρα και παραπονεθήκαμε μετά από νίκη και συγχαρητήρια δώσαμε όταν άξιζε. Αν Νταβίντ Λουίζ έχει ασυλία επειδή είναι μεγάλο όνομα, ας το αφήσουμε στην άκρη. Είναι και αυτός ποδοσφαιριστής, όπως είναι και ο Φιλιώτης».

Για το επόμενο παιχνίδι με την ΕΝΠ στο «Άλφαμεγα»: «Μόνο νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει και ο αγώνας του Απόλλωνα με τον Εθνικό που μας ενδιαφέρει διότι αν κερδίσουμε θα μας ευνοήσει αναλόγως αποτελέσματος στο άλλο παιχνίδι».