Μαρτίνς: «Απογοητευτική εμφάνιση»
Διαβάστε όσα είπε ο Ούγκο Μαρτίνς μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΛ με τον Άρη και την ήττα με 4-0.
«Είναι απογοητευτική η εμφάνιση και το αποτελέσμα, μόλις δεχθήκαμε το γκολ χάθηκε η ενέργεια. Ο Άρης είναι η πιο δυνατή ομάδα, ουσιαστικά μας τιμώρησε. Λυπάμαι για την ομάδα και τον κόσμο, χρειάζεται υπομονή. Ζητάμε χρόνο ώστε να βελτιωθούμε. Απόψε θα είναι δύσκολη νύχτα, όμως, αύριο ξεκινάμε, για το ματς με την Freedom24 Krasava ENY. Δεν είμαι μάγος, ήρθα στην ομάδα για να βοηθήσω».