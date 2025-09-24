ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

Αναμενόμενη εξέλιξη με τον Ιταλό στην ομάδα της Λεμεσού, που πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του

Mε ανακοίνωσή της η ΑΕΛ επιβεβαίωσε ότι γινονται προσπάθειες για να βγει το διαζύγιο με τον Πάολο Τραμετσάνι, στον οποίο δόθηκε άδεια μέχρι να κλείσουν οι συζητήσεις. Την ευθύνη των προπονήσεων θα έχει ο Γιώργος Ελευθερίου μέχρι την εξεύρεση του νέου προπονητή.

Όπως σημειώσαμε νωρίτερα (διαβάστε ΕΔΩ), οι προσπάθειες των διοικούντων της ομάδας της Λεμεσού γίνονται προς δύο κατευθύνσεις.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Αθλητική Ένωσης Λεμεσού ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας ότι μετά από συνάντηση που υπήρξε με τον κ. Πάολο Τραμεντζάνι αποφασίστηκε από κοινού όπως λάβει σχετική άδεια για αποχή από τις προπονήσεις, μέχρι την ολοκλήρωση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τη λύση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της ομάδας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της αγωνιστικής προετοιμασίας.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, το γενικό πρόσταγμα των προπονήσεων το έχει αναλάβει ο Βοηθός Προπονητής κ. Γιώργος Ελευθερίου.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας και θα ενημερώσει έγκαιρα για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλλο ένα κακό σερί ενώπιόν του!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόλλησαν στο μηδέν

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα κι αποκλεισμοί στις αποφάσεις από τον Αθλητικό Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόστιμο και χαμένο παιχνίδι η Ομόνοια, αποκλεισμό στον Κέρτις Τζούνιορ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ακόμη ψάχνουμε τον ρυθμό μας…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Η Ένωση δεν έχει σκοράρει, αλλά θα επιστρέψουμε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ της Πάφος FC (+1 ακυρωθέν) και το πέναλτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC έπιασε ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Άρη – Ούτε γκολ, ούτε βαθμός για Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Καλοσκάμη πρωταγωνιστή η ΑΕΚ έκανε το «2 στα 2»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα με σβηστές μηχανές και… κορυφή για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

ΑΕΛ

|

Category image

Έχασε τον πρώτο αγώνα, θέλει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς η Ανόρθωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πιέζουν για τον διάδοχο του Τραμετσάνι με δύσκολες υποθέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Έβαλαν φαντασία... για να πάρουν φανέλα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ταρέμι φρόντισε να αρχίσει ιδανικά ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη