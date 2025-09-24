ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

Mε ανακοίνωσή της η ΑΕΛ επιβεβαίωσε ότι γινονται προσπάθειες για να βγει το διαζύγιο με τον Πάολο Τραμετσάνι, στον οποίο δόθηκε άδεια μέχρι να κλείσουν οι συζητήσεις. Την ευθύνη των προπονήσεων θα έχει ο Γιώργος Ελευθερίου μέχρι την εξεύρεση του νέου προπονητή.

Όπως σημειώσαμε νωρίτερα (διαβάστε ΕΔΩ), οι προσπάθειες των διοικούντων της ομάδας της Λεμεσού γίνονται προς δύο κατευθύνσεις.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Αθλητική Ένωσης Λεμεσού ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας ότι μετά από συνάντηση που υπήρξε με τον κ. Πάολο Τραμεντζάνι αποφασίστηκε από κοινού όπως λάβει σχετική άδεια για αποχή από τις προπονήσεις, μέχρι την ολοκλήρωση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τη λύση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της ομάδας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της αγωνιστικής προετοιμασίας.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, το γενικό πρόσταγμα των προπονήσεων το έχει αναλάβει ο Βοηθός Προπονητής κ. Γιώργος Ελευθερίου.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας και θα ενημερώσει έγκαιρα για κάθε νεότερη εξέλιξη.