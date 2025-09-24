Ο Ταρέμι φρόντισε να αρχίσει ιδανικά ο Ολυμπιακός

Με το δεξί μπήκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, ο Μέχντι Ταρέμι σκόραρε δις σε αυτό και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθάρισε με σκορ 2-1 τον Asteras AKTOR στην Τρίπολη.

Στον έναν βαθμό έμειναν οι Αρκάδες, οι οποίοι είχαν φέρει ισοπαλία με την Κηφισιά στο Ζηρίνειο στην πρεμιέρα. Καλύτεροι και πιο επικίνδυνοι στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι, αλλά και αρκετά άστοχοι στην τελική προσπάθεια. Μείωσαν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Εμμανουηλίδη, αλλά δεν είχε απομείνει μόλις ένα λεπτό ως το τέλος.

Με τον Λεβαδειακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» παίζει ο Ολυμπιακός το Σάββατο για το πρωτάθλημα, με τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη ο Αστέρας.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 3-4-3 παρέταξε τον Asteras AKTOR ο Σάββας Παντελίδης. Στην εστία ο Κακαδιάρης και τριάδα στα στόπερ οι Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο. Άλχο, Πομόνης τα δύο μπακ-χαφ, οι Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας στον άξονα, με τους Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδη στα εξτρέμ και τον Χαραλαμπόγλου σέντερ φορ.

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Πασχαλάκης και οι Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Στον άξονα ο Γκαρθία με τον Νασιμέντο και τη μεσοεπιθετική τριπλέτα συνέθεταν οι Γιαζίτσι, Καμπελά, Πνευμονίδης. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Ταρέμι.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός από την αρχή του παιχνιδιού ήταν απειλητικός, με τον Αστέρα να παίζει χαμηλά στο γήπεδο και κλειστά για μην αφήσει χώρους. Στο 9ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν πέναλτι, όταν μετά από σέντρα του Μπρούνο, ο Σίπτσιτς μάρκαρε από πίσω τον Ταρέμι στην προσπάθεια του τελευταίου να μπει στην πορεία της μπάλας και ο Παπαδόπουλος έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ιρανός στο 13ο λεπτό ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 1-0, νικώντας τον Κακαδιάρη.

Οι Πειραιώτες συνέχιζαν να έχουν τον έλεγχο του ματς και ο Ταρέμι «χτύπησε» ξανά στο 18’ για το 2-0. Συγκεκριμένα, ο Μπρούνο πρόλαβε το άουτ και έδωσε στον Καμπελά, ο οποίος βρήκε μέσα στην περιοχή τον Πνευμονίδη, εκείνος γύρισε, ο Γιαζίτσι με το κοντρόλ του έστρωσε ουσιαστικά στον Ταρέμι και ο Ιρανός εκτέλεσε υπέροχα για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Ο Αστέρας είχε μόνο μια καλή στιγμή στο παιχνίδι στο 30ό λεπτό. Ο Άλχο έκανε ένα εξαιρετικό γύρισμα, ο Χαραλαμπόγλου είχε φύγει από τα μαρκαρίσματα και έκανε την προβολή, αλλά δεν βρήκε εστία από τη μικρή περιοχή. Στη συνέχεια οι Αρκάδες προσπαθούσαν να φανούν απειλητικοί στις αντεπιθέσεις, αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, με το 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού να παραμένει μέχρι το σφύριγμα του ημιχρόνου.

Ο Αστέρας μπήκε καλύτερα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, έχοντας μια μεγάλη ευκαιρία στο 55ο λεπτό. Συγκεκριμένα, μετά από ωραία μπαλιά του Έντερ, ο Χαραλαμπόγλου βρέθηκε απέναντι από τον Πασχαλάκη, επιχείρησε την λόμπα αλλά ο Έλληνας κίπερ έδιωξε με το σώμα. Οι Αρκάδες στη συνέχεια πήραν μέτρα στο γήπεδο και άρχισαν να γίνονται απειλητικοί. Στο 63ο λεπτό μετά από σέντρα του Πομόνη, ο Εμμανουηλίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Πασχαλάκη. Ένα λεπτό αργότερα ο Πομόνης έκανε ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί και είχαν ακόμη μια ευκαιρία για να μειώσουν στο 67ο λεπτό. Μετά από ταχύτατη αντεπίθεση του Αστέρα, ο Εμμανουηλίδης έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και πλάσαρε, αλλά ο Πασχαλάκης έδιωξε. Οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ είχαν ως αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να κοντρολάρουν τον ρυθμό. Στο 81ο λεπτό οι Πειραιώτες είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν το 3-0. Μετά από φάση διαρκείας, ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε με το δεξί από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Τελικά, οι Αρκάδες κατάφεραν να μειώσουν στο 90+4’ όταν ο Εμμανουηλίδης έκλεισε προς τα μέσα και σούταρε, ο Πασχαλάκης έκανε σωστή εκτίμηση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1. Ως το φινάλε του ματς δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει με το δεξί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

MVP: Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του αγώνα, καθώς πέτυχε τα δυο γκολ του Ολυμπιακού και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Γενικότερα, συμμετείχε στις φάσεις και ήταν μια διαρκής απειλή για την αντίπαλη ομάδα.

Η σφυρίχτρα: Ο Γιάννης Παπαδόπουλος υπέδειξε πέναλτι, με το οποίο προηγήθηκε ο Ολυμπιακός στο 9' σε μονομαχία του Ταρέμι με τον Σίπτσιτς, με τον πρώτο να βρίσκεται στο έδαφος μετά από επαφή στην πλάτη του από τον δεύτερο. Μοίρασε πολλές κάρτες συνολικά χωρίς πάντως να έχει κάποια άλλη δύσκολη φάση να διαχειριστεί…

