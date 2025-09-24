Πιέζουν για τον διάδοχο του Τραμετσάνι με δύσκολες υποθέσεις

Εντείνονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για αντικατάσταση στον πάγκο της ομάδας του Πάολο Τραμετσάνι, ο οποίος ήδη αποτελεί παρελθόν από τους γαλαζοκιτρίνους.

Ψηλότερα στη λίστα των ιθυνόντων της ομάδας της Λεμεσού βρίσκονται οι Ντούσαν Κέρκεζ και Ούγκο Μάρτινς.

Αμφότεροι χαρακτηρίζονται ως δύσκολες περιπτώσεις, όμως ήδη οι διοικούντες εργάζονται για να υπάρχει κατάληξη στο θέμα το συντομότερο δυνατόν.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος εδώ και λίγο καιρό είναι ελεύθερος, αφού διακόπηκε η συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ, ενώ ο δεύτερος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Εθνικό που έχει τις δικές του απαιτήσεις για να συναινέσει να παραχωρήσει τον Πορτογάλο προπονητή.