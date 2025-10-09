Μπαρτζώκας: «Δύσκολο το ματς με την Ντουμπάι γιατί είναι και το πρώτο στην έδρα μας»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ΣΕΦ, απέναντι στην Ντουμπάι BC (10/10, 21:15) και ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε στο πλαίσιο της Media Day για το προφίλ της αντιπάλου, την κατάσταση της ομάδας του, αλλά και τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει, αφού οι Τόμας Ουόκαπ (αιμάτωμα μέσου γλουτιαίου στο δεξί πόδι), Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ δεν θα είναι διαθέσιμοι, ενώ κι η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ κρίνεται αμφίβολη.

Αναφερόμενος στην επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στη Euroleague, την Ντουμπάι, ο κόουτς Μπαρτζώκας σχολίασε: «Πρόκειται για μια ομάδα με ιδιαίτερο επιθετικό ταλέντο, αλλά χωρίς την αντίστοιχη προσήλωση στην άμυνα. Είναι από τις καλύτερες στο iso, στο "ένας εναντίον ενός" σε σετ παιχνίδι και παίζει διαφορετικό στυλ μπάσκετ από εμάς. Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο πλάνο μας και να μην παρασυρθούμε στον δικό τους ρυθμό, που είναι πιο "πάνω-κάτω". Η δική μας προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει καλή άμυνα, έλεγχο του ρυθμού και σωστές εκτελέσεις, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Είναι ένα δύσκολο ματς, γιατί είναι και το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας».

Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα. Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε: «Δυστυχώς, έχουμε αρκετά προβλήματα. Ο Ουόκαπ έχει υποστεί αιμάτωμα στον γλουτιαίο και θα λείψει για δύο με τρεις εβδομάδες. Εκτός είναι επίσης ο ΜακΚίσικ και ο Έβανς, ενώ ο Φουρνιέ θα δοκιμάσει σήμερα, αλλά δύσκολα θα αγωνιστεί. Ο Ντόντα Χολ πέρασε μια τροφική δηλητηρίαση και θα είναι διαθέσιμος. Γενικά, στην περιφέρεια έχουμε αρκετές ελλείψεις και θα πρέπει να καλύψουμε τα κενά με ομαδική προσπάθεια.»

Ο κόουτς στάθηκε και στην παρουσία του Φρανκ Νιλικίνα: «Είναι πολύ πιο μπροστά από τον μέσο νέο παίκτη όσον αφορά την προσαρμογή. Καταλαβαίνει το παιχνίδι και προσπαθεί να ενταχθεί γρήγορα στη φιλοσοφία της ομάδα».

Σχετικά με την εικόνα της ομάδας στα πρώτα επίσημα παιχνίδια και τη γενική πορεία της σεζόν, ο προπονητής του Ολυμπιακού σημείωσε: «Θα δούμε αστάθεια σε όλες τις ομάδες φέτος. Το πρόγραμμα είναι πολύ βαρύ, εμείς παίζουμε Παρασκευή, Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη. Λιγότερες προπονήσεις, πολλά ταξίδια, λιγότερος χρόνος προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και εμείς, με τα νέα πρόσωπα, έχουμε αμυντικές ανισορροπίες και κάποιες ασυνεννοησίες. Όμως, έτσι ξεκινήσαμε και πέρυσι. Πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο».