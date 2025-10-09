Ύμνοι Σον για Μέσι: «Έκανε το MLS ακόμα μεγαλύτερο και θέλω να γίνω σαν και αυτόν»

Το περασμένο καλοκαίρι ο Χέουνγκ-Μιν Σον πήρε μια απρόσμενη απόφαση, να αφήσει την Τότεναμ και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για το MLS και τη Λος Άντζελες FC.

Ο Νοτιοκορεάτης ακολούθησε τα βήματα του Λιονέλ Μέσι, αν και σε νεαρότερη ηλικία, αποθεώνοντας τον Αργεντίνο οκτώ φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, επισημαίνοντας πως έκανε το MLS ακόμα μεγαλύτερο.

«Ανυπομονώ να δω τον Μέσι, αλλά δεν παίζουμε στην ίδια ομάδα, οπότε πρέπει να περιμένω μέχρι να παίξουμε με την Ίντερ Μαϊάμι. Θέλω να γίνω σαν αυτόν. Έχει κάνει το MLS ακόμα μεγαλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 33χρονος επιθετικός.

sportfm.gr