Νέο DEAL - Γίνεται ΑΕΛίστας ο Giorgi Gagua!

Η ομάδα της Λεμεσού τα βρήκε με την Ίστρα για την απόκτηση του Γεωργιανού επιθετικού, Γκιόργκι Γκαγκούα.

Αυτό σημειώνουν στο «Χ» οι Γεωργιανοί οι οποίοι προσθέτουν πως από βδομάδας ο Γκαγκούα αναμένεται στη Κύπρο για τις ιατρικές εξετάσεις και την ανακοίνωση.

🚨 BREAKING: Giorgi Gagua is set to continue his career in Cyprus. 🇨🇾



According to Geo Team, Istra and AEL Limassol have reached a agreement over the transfer. 🤝



🛫 Georgian striker is set to fly in Cyprus on monday/tuesday - Medical Check and will sign 3y contract. ✍🏻 pic.twitter.com/rLZHTqTANQ