«Βόμβες» από Νούνο Σάντο: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα»!

Ο κόουτς της Φόρεστ μιλώντας στο SkySports, εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία του για την ομάδα που θα παρουσιάσει στο γήπεδο, αν και η συνέντευξη αυτή προφανώς παραχωρήθηκε προτού φτάσει η ομάδα στο deal για τους ΜακΆτι και Χάτσινσον έναντι περισσότερων από 60 εκατομμυρίων…

«Είμαστε πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Είμαστε μακριά σε επίπεδο προετοιμασίας, πλάνου, ρόστερ, μεταγραφών, ξέρουμε για παίκτες που θα φύγουν δανεικοί και αρχίζει το πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Δεν είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε και την ομοιογένεια και την ενότητα της ομάδας. Δεν ξέρουμε τι ρόστερ θα έχουμε. Έχουμε τεράστιο θέμα» είπε ο Νούνο Σάντο…

