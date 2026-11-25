Την ήττα στη Γαλλία δέχθηκε απόψε η Γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ, στην προτελευταία της προσπάθεια για τον 1ο όμιλο του FIBA Europe Cup Γυναικών.

Η ΑΕΛ έχασε με 112-54 και μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι ελπίδες της για να τερματίσει σε μιαν από τις καλύτερες τρίτες θέσεις των 12 ομίλων για να προκριθεί στη φάση των 32, είναι μόνο μαθηματικές.

Ήταν από το ξεκίνημα που φάνηκε ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για την ομάδα της Λεμεσού καθώς η Charnay επέβαλε από την αρχή το δικό της ρυθμό και σε συνδυασμό με τα ψηλά ποσοστά ευστοχίας, προηγήθηκε στο 10` με 34-9.

Στη 2η περίοδο η ΑΕΛ είχε καλύτερη παρουσία και έτσι η διαφορά μειώθηκε μεν, αλλά όχι σε αισθητό βαθμό, τουλάχιστον στα αρχικά χρονικά σημεία.

Αλλά με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου η Charnay προηγήθηκε με 61-31.

Στην 3η περίοδο και πάλι η Charnay επέβαλε το ρυθμό της, ταυτόχρονα με το ότι ήταν και πιο δυνατή στην άμυνα.

Στο 28` η διαφορά ανέβηκε στους 45 πόντους (84-39, πάντα για τη Γαλλική ομάδα που προηγήθηκε στο 30` με 85-43.

Τυπική διαδικασία ήταν η 4η περίοδος με τη Charnay να ξεπερνά τους 100 πόντους στο 37`, για να φθάσει τελικά στη νίκη με 112-54.

Δεκάλεπτα: 34-09, 61-31, 85-43, 112-54.

Charnay Basket (Stephane Leite) 112: McKenzie Forbes 20 (6), Claire Dalstra 17, Camille Sevaux 17, Maye Toure 16, Alberte Rimdal 13 (3), Margaux Raimbault 11 (1), Liya Tetka 7 (1), Louise Bussiere 7 (1), Abigail Dia 4, Nina Guilbaud.

ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης) 54: Kinga Piedel 15 (2), Alexis Mead 14 (1), Tijana Raca 9 (1), Lydia Rivers 9, Δήμητρα Παπαλλά 4, Ελένη Οικονομίδου 2, Ραφαέλα Αντωνίου 1, Άννα Κουκούρη, Ιωάννα Φτερούδη, Νεφέλη Γεννάρη.