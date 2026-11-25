Το ρόστερ της ΑΕΛ έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Από τις πολλές προσθαφαιρέσεις που έγιναν, ένας… επιβιώνει από το καλοκαίρι του 2024 και θέτει γερή υποψηφιότητα για να μείνει κι άλλο στην ομάδα της Λεμεσού.

Ο λόγος για τον Λούθερ Σινγκ, ο οποίος γι’ ακόμη μία χρονιά είναι στις επάλξεις, όντας πρώτος σε ασίστ αλλά και σε γκολ, έχοντας εμπλοκή σχεδόν στα μισά τέρματα των γαλαζοκιτρίνων (16).

Το τέρμα που πέτυχε κόντρα στην Καρμιώτισσα ήταν το τέταρτό του στην τρέχουσα περίοδο, ενώ έχει δώσει και τρεις ασίστ. Συνολικά, σε 75 παιχνίδια, από την αρχή της θητείας του μέχρι σήμερα, μετράει 15 γκολ και 24 ασίστ.

Ο 29χρονος είναι ο παλιότερος στο ρόστερ της ΑΕΛ και, όπως λέγεται από ανθρώπους της ομάδας, ήδη ο Σινγκ έχει πρόταση στα χέρια του προκειμένου να συνεχίσει να φοράει κι άλλα χρόνια τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, με το συμβόλαιό του να λήγει στο τέλος της φετινής αγωνιστικής χρονιάς.

Σημειώνεται ότι τα επιτεύγματα του Σινγκ έχουν αντίκρισμα και στη χρηματιστηριακή του αξία, καθώς όταν εντάχθηκε στην ΑΕΛ ήταν στις 450.000 ευρώ, ενώ πλέον έφθασε στις 850.000. Στη διάρκεια της καριέρας του είχε ανεβεί μέχρι και τα τρία εκατομμύρια, το 2020 και το 2022.