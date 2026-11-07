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Μαρτίνς: «Είμαι περήφανος, έχουμε πολλές απουσίες...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός

Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο προπονητής της ΑΕΛ, Ούγκο Μαρτίνς, μετά την επιστροφή στις επιτυχίες, στο παιχνίδι με την Krasava E.N.Y (3-1).

Αναλυτικά: «Περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να είναι τελευταία, αλλά έδειξε στο τελευταίο ματς πως είναι καλή ομάδα κόντρα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ. Δώσαμε ενα εύκολο γκολ όμως σκοράραμε και κλείσαμε με δύο γκολ διαφορά. Πρέπει να δυσκολευόμαστε να κερδίσουμε. Χάσαμε παίκτες με τραυματισμούς, τον Καφού με τιμωρία. Θεωρώ πως κάναμε καλό παιχνίδι, συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Αναγνωρίσαμε το παιχνίδι, είμαι περήφανος. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα και κάθε εβδομάδα πρέπει να είμαστε έτοιμοι»

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