Ο Ράσφορντ στέλνει μήνυμα στους Άγγλους: «Συνεχίστε να πιστεύετε, η ώρα μας θα έρθει»

Μετά από ένα επικό παιχνίδι για τον μικρό τελικό, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και πήρε την 3η θέση στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Μάρκους Ράσφορντ έκανε τη δική του ανασκόπηση για το τουρνουά, τονίζοντας πως θα έρθει η ώρα για τη μεγάλη επιτυχία των «τριών λιονταριών».

«Ένα πράγμα που είναι σίγουρο στο ποδόσφαιρο είναι ότι η απογοήτευση είναι μέρος της διαδρομής. Ο αγώνας με την Αργεντινή σίγουρα μας πλήγωσε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να αναγνωρίσουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει ως έθνος. Είμαστε κοντά, τόσο κοντά, αλλά για ακόμη μία φορά δεν ήταν γραφτό να γίνει. Σήμερα, απαντήσαμε με τον σωστό τρόπο, με μια εμφάνιση απέναντι στη Γαλλία που έδωσε στους οπαδούς μας κάτι για να χαμογελούν και μας εξασφάλισε την τρίτη θέση.Είμαι απίστευτα περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Συνεχίστε να πιστεύετε σε εμάς. Η ώρα μας θα έρθει. Τώρα είναι ώρα να ξεκουραστώ, να σκεφτώ, να περάσω ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου και να επιστρέψω ως μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ράσφορντ.

sportfm.gr