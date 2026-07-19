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«Η παραμονή του Λεάο στη Μίλαν δυσκολεύει την απόκτηση του Καρέτσα»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Η παραμονή του Λεάο στη Μίλαν δυσκολεύει την απόκτηση του Καρέτσα»

Το γεγονός ότι ο Ραφαέλ Λεάο ενδέχεται να παραμείνει στη Μίλαν, βάζει περισσότερα εμπόδια στους «ροσονέρι» για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος οδεύει προς Ντόρτμουντ.

Το μέλλον του Ραφαέλ Λεάο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό ζήτημα στην μεταγραφική αγορά της Μίλαν. Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», ο Πορτογάλος αναμένεται πίσω στη βάση των «ροσονέρι» τις επόμενες ημέρες για να ξεκινήσει προπονήσεις με τον Ρούμπεν Αμορίμ και την υπόλοιπη ομάδα, αλλά η κατάστασή του παραμένει ασαφής.

Για εβδομάδες, οι Μιλανέζοι ήταν ανοιχτοί σε πιθανές προσφορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένες προσφορές. Η Μίλαν αποτιμά τον Λεάο περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που θα εγγυόταν σημαντικό κεφαλαιακό κέρδος, αλλά για την ώρα η αποχώρησή του από την ομάδα δεν φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί.

Η παραμονή του Λεάο θα μπορούσε επίσης να έχει άμεσες συνέπειες στην αγορά μεταγραφών. Η Μίλαν θα ήθελε να επενδύσει χρήματα για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αλλά χωρίς μια σημαντική αποχώρηση, καθίσταται δύσκολο να διατηρηθεί μια τόσο δαπανηρή συμφωνία. Η τιμή πώλησης από πλευράς Γκενκ είναι στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ φέρεται να έχει ήδη βάλει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι, με το deal να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Ντόρτμουντ και Γκενκ έχουν δώσει τα χέρια σε προφορικό επίπεδο, όμως το μεγάλο «αγκάθι» παραμένει η συμφωνία ανάμεσα στους συλλόγους. Η Ντόρτμουντ συνεχίζει τις επαφές με τη Γκενκ, η οποία μέχρι στιγμής έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις και συγκεκριμένα τις τρεις προσπάθειες των Γερμανών για τον «Kos». Η βελγική ομάδα από την άλλη, γνωρίζει πως έχει στα χέρια της ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και επιμένει στις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της.

athletiko.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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