Ήταν κοινό μυστικό πως δεν θα άντεχε...

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Τι είχες ΑΕΚ; Ό,τι είχα πάντα

Για ακόμη μια χρονιά η ομάδα της Λάρνακας λέει «αντίο» στον τίτλο και θα αρκεστεί στην διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ήταν κοινό μυστικό το τελευταίο διάστημα και επιβεβαιώθηκε στο ντέρμπι με την Ομόνοια, πως η ποιότητα του υφιστάμενου ρόστερ δεν θα άντεχε σε πορεία πρωταθλητισμού μέχρι τέλους. Παρά την καλή εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι κιτρινοπράσινοι και τις ξεκάθαρες ευκαιρίες που απώλεσαν, φάνηκε, πως δεν είχαν το κάτι παραπάνω, για να κερδίσουν την επίδοξη πρωταθλήτρια Ομόνοια. Η ΑΕΚ δεν έχει… Μαέ. Κακά τα ψέματα, δεν έχει τον παίκτη που θα κάνει την μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι της.

Μία ομάδα, που δηλώνει, ότι θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και αρχίζει τη σεζόν με τρία σέντερ φορ, δεν μπορεί να ολοκληρώνει τη χρονιά με μόνο ένα φορ. Δεν νοείται ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να χάνει από τον περασμένο Οκτώβριο έναν από τους πιο κομβικούς της παίκτες (βλέπε Τσακόν), αλλά να μην τον αναπληρώνει. Δεν νοείται ομάδα, που κάνει πρωταθλητισμό και καλή πορεία στην Ευρώπη, να έχει μέσο όρο ηλικίας άνω των 33 χρόνων.

Η ΑΕΚ πληρώνει τον κακό μεταγραφικό της σχεδιασμό, ειδικά του χειμώνα, αφού η ομάδα αντί να ενισχυθεί, επί της ουσίας αποδυναμώθηκε. Και τούτο, διότι οι προσθήκες Ιανουαρίου αποδείχθηκαν παταγώδης αποτυχία (λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα συνεισφορά τους), ενώ ταυτόχρονα οι συχνοί τραυματισμοί ξεκλήρισαν την ομάδα. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούλιο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στην Ευρώπη, αυτό θα έπρεπε να είχε ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τους υπεύθυνους του προγραμματισμού. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Γι΄ αυτό και συγκεκριμένοι παίκτες έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί και δείχνουν καταπονημένοι. Η ομάδα δεν έχει το ανάλογο βάθος.

Γι’ αυτό και την ΑΕΚ περιμένει ένα καυτό καλοκαίρι. Εφόσον οι διοικούντες θέλουν να διατηρήσουν την ομάδα στο πιο υψηλό επίπεδο, τότε θα πρέπει να προχωρήσουν σε σημαντικές ανακατατάξεις στο έμψυχο δυναμικό. Ένας σπουδαίος φορ, ο Μαέ, εξέθεσε δύο φορές τους έμπειρους μεν, αλλά αργούς στόπερ της ΑΕΚ. Ο Μαροκινός επιθετικός απέδειξε στους ιθύνοντες της ΑΕΚ, ποια θα πρέπει να είναι η ποιότητα του φορ μιας πρωταθλήτριας ομάδας. Δύο τελικές, δύο γκολ, με άψογες εκτελέσεις.

