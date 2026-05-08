Ανοίγει τα χαρτιά του ο Καραπατάκης

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Άντρος Καραπατάκης.

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Μαΐου, όπου θα μιλήσει για όλα.

Ο διοικητικός ηγέτης των κιτρινοπρασίνων θα κάνει τον δικό του απολογισμό, από την… κρίση που πέρασε στα μέσα της σεζόν η ομάδα που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή παραίτηση του, αλλά και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συνέντευξης Τύπου.