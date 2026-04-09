Παιχνίδι με διπλή σημασία

Με τα κουκιά να είναι μετρημένα, ειδικά μετά τους τελευταίους σοβαρούς τραυματισμούς ποδοσφαιριστών, ο Χάβι Ροθάδα καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει του κρίσιμου αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην επίδοξη πρωταθλήτρια Ομόνοια, την Τρίτη του Πάσχα. Ένα παιχνίδι διπλής σημασίας για τους κιτρινοπράσινους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κερδίσουν για πρώτη φορά φέτος τους πράσινους της Λευκωσίας.

Στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, δύο για το πρωτάθλημα και μια για το κύπελλο, η ΑΕΚ δέχθηκε δύο ήττες με το ίδιο σκορ (1-0 στο ΓΣΠ) κι έφερε μία ισοπαλία (1-1) στην «Αρένα». Μάλιστα, η Ομόνοια είναι η μοναδική ομάδα την οποία δεν κατάφερε να κερδίσει στο φετινό πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες του Ροθάδα, προκειμένου να κατακτήσουν το τρίποντο.

Μ’ ενδεχόμενη νίκη σε βάρος της Ομόνοιας, η ΑΕΚ θα μειώσει την διαφορά της από τους πρωτοπόρους στο -5 και θα διατηρήσει ζωντανές τις λίγες ελπίδες που της απέμειναν, για να κυνηγήσει μέχρι τέλους τον τίτλο. Ταυτόχρονα, όμως, θα κάνει αποφασιστικό βήμα για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, που αποτελεί τον ρεαλιστικό της στόχο τη δεδομένη στιγμή.

Γνωστοί οι απόντες

Ενόψει του εξαιρετικά δύσκολου και άκρως σημαντικού αγώνα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ, οι επιλογές που θα έχει στη διάθεσή του ο Ισπανός τεχνικός των Λαρνακέων είναι λίγο – πολύ γνωστές. Μετά και τον τελευταίο τραυματισμό του Σαμπορίτ, κι εφόσον ο προπονητής συνεχίσει να παίζει με τρια στόπερ, τότε ο Εκπολό (ο τραυματισμός του στον αγώνα με τον Απόλλωνα αποδείχθηκε επιπόλαιος) θα μετατεθεί στο κέντρο της άμυνας μαζί με τους Μιλίτσεβιτς και Ρομπέρζ, με τον Π. Ιωάννου να παίζει δεξί μπακ. Από την στιγμή που οι τέσσερις προσθήκες του Ιανουαρίου (Κυριάκου, Μουντραζίγια, Γκουρφίνγκελ, Καρδέρο) φαίνεται πως δεν έχουν κερδίσει ακόμα την εμπιστοσύνη (ούτε) του Ροθάδα, δεν προβλέπονται πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας συγκριτικά με τον τελευταίο αγώνα στο «Αλφαμέγα». Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας αναμένεται να βρίσκονται οι Μιραμόν και Ναούμ.