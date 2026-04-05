Ροθάδα: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν δίκαιο»

Παραδέχθηκε πως υστέρησε η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος του ισόπαλου ντέρμπι με τον Απόλλωνα ο Ροθάδα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Αναλυτικά: «Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, ένα κλασσικό ντέρμπι. Στο πρώτο μέρος δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα, είχαμε αποστάσεις στις γραμμές, υστερήσαμε. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Μπορούσαμε να κερδίσουμε αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Αλλάξαμε κάποια πράγματα στο δεύτερο μέρος. Θα δούμε με τον ιατρικό τιμ για τον Σάμποριτ, αισθάνθηκε ενόχληση».