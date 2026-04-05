Έχασε κι άλλον παίκτη η ΑΕΚ με τραυματισμό

Απίστευτη η κακοδαιμονία στην ΑΕΚ που αφορά στους τραυματισμούς.

Στο 25ο λεπτό του ντέρμπι με τον Απόλλωνα, ο Σάμποριτ έπεσε στο έδαφος και αμέσως ζήτησε αλλαγή. Σε μια κούρσα για γρήγορη αντεπίθεση, ο ποδοσφαιριστής των κιτρινοπρασίνων έπιασε το πίσω μέρος του ποδιού του και παρά το γεγονός πως δοκίμασε να συνεχίσει για 2-3 λεπτά, δεν τα κατάφερε.

Τις επόμενες ώρες θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος. Στη θέση του πέρασε ο Ιωάννου.