Έχει μάθει τον τρόπο

Να διευρύνει το αήττητο σερί που «έχτισε» τα τελευταία χρόνια με αντίπαλο τον Απόλλωνα στο στάδιο Αλφαμέγα θα επιδιώξει η ΑΕΚ στην κυριακάτικη αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ. Ένα παιχνίδι που θεωρείται άκρως καθοριστικό ως προς την προσπάθεια που κάνουν οι κιτρινοπράσινοι για να σμικρύνουν την διαφορά τους από την Ομόνοια αλλά και για να διασφαλίσουν ταυτόχρονα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η ΑΕΚ «τρέχει» ένα αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Απόλλωνα στο στάδιο Αλφαμέγα, μετρώντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Φέτος, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου (9η αγωνιστική) η ΑΕΚ δραπέτευσε με το διπλό, κερδίζοντας τον Απόλλωνα με 2-1 (Ρόντεν, Χάιρο), ενώ με το ίδιο σκορ είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα της περσινής περιόδου (Εκπολό, Γκάμα). Το αντίστοιχο περσινό παιχνίδι των πλέι οφ έληξε ισόπαλο 1-1 (Καμπρέρα).

Την περίοδο 2023-24, η ΑΕΚ κέρδισε ξανά τον Απόλλωνα στο στάδιο Αλφαμέγα με 0-1 (Σολ). Η τελευταία ήττα της ΑΕΚ από τον Απόλλωνα στη Λεμεσό καταγράφηκε στις 30 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ της περιόδου 2022-23, με 1-0, με σκόρερ τον νυν κιτρινοπράσινο Χάμπο Κυριάκου.