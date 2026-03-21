Μην χαθεί νωρίς το τρένο

Με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα είναι ολοφάνερο, ότι ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει με την πλάτη στον τοίχο στη διαδικασία των πλέι οφ, όσον αφορά την επιδίωξη για να σκαρφαλώσει σε προνομιούχο θέση. Ναι μεν υπάρχει και η διέξοδος του κυπέλλου, όμως δεδομένου ότι κανείς δεν εγγυάται την επιτυχία, στους γαλαζοκίτρινους θέλουν να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους και μέσω του πρώτου τη τάξει θεσμού.

Έχοντας μαζέψει 45 βαθμούς, ξέκοψε έξι πίσω από την τέταρτη Πάφο FC και οκτώ πίσω από την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα. Γι’ αυτό σε κάθε παιχνίδι το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία θα καίγεται, για να παίρνει τους τρεις βαθμούς. Αρχής γενομένης από την αυριανή έξοδό του (22/03, 19:00) στην «ΑΕΚ Αρένα» για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, μία από τις δυο ομάδες της πρώτης εξάδας που δεν κέρδισε στην κανονική περίοδο (σ.σ. η άλλη είναι η Πάφος FC που τον νίκησε και τις δύο φορές). Στο ματς της Λάρνακας σημειώθηκε ισοπαλία (1-1), ενώ οι κιτρινοπράσινοι είχαν επικρατήσει στον αγώνα του ΓΣΠ (1-2).

Εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας είναι οι Λαΐφης και Σταφυλίδης, όπως και ο Πιέρος Σωτηρίου, που χάνει όλο το υπόλοιπο της χρονιάς. Για τον Ρόσα, είναι υπέρ του οι πιθανότητες για να προλάβει.