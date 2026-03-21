Μια συνάντηση που άλλαξε εντελώς την φετινή Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έζησε τη βαθιά κρίση και πέρασε στην απέναντι όχθη, ως την πρόκριση επί της Σίτι και την βαθμολογική ανάκαμψη στη La Liga.

Στις 2 Μαρτίου, η γκέλα απέναντι στη Χετάφε είχε «βυθίσει» το κλίμα στη Μαδρίτη σε εσωστρέφεια, με τραυματισμούς, αποβολές και κακή αγωνιστική εικόνα να δημιουργούν προβληματισμό. Πριν τον επαναληπτικό με την Σίτι όμως, άπαντες ήταν βέβαιοι για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του Champions League και το κλίμα είχε αλλάξει άρδην.

Τι συνέβη και μια χρονιά που πήγαινε ολοταχώς προς τα «βράχια» μετετράπη σε πιθανό θρίαμβο;

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», η διοίκηση είχε πάρει τις αποφάσεις της πως η κατάσταση χρειαζόταν ένα ισχυρό σοκ. Η απομάκρυνση του Χάβι Αλόνσο και του τεχνικού του επιτελείου μετά το Σούπερ Καπ, καθώς και ο ερχομός του Αρμπελόα, έφεραν το στοιχείο που έλειπε.

Μια συνάντηση στα αποδυτήρια όμως, δίχως Μπέλιγχαμ και Εμπαπέ, ήταν η αποφασιστική ενέργεια για να γυρίσει όλη η σεζόν. Οι παίκτες μίλησαν ανοιχτά μεταξύ τους, παραδέχθηκαν τα λάθη και συνειδητοποίησαν πως έπρεπε να αλλάξουν πρόσωπο και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, πριν να είναι αργά. Σε συνδυασμό με την ανανέωση του ρόστερ από τον Αρμπελόα, οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να τρέχουν περισσότερο, να πιέζουν με συνέπεια και να λειτουργούν ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή.

Χαρακτηριστικές οι δύο αναμετρήσεις απέναντι στη Σίτι, με το πρώτο ματς να μαρτυρά πως η Ρεάλ κάλυψε πάνω από 300 μέτρα περισσότερα από τη Σίτι, ενώ στο Etihad, οι Μαδριλένοι έτρεξαν 114,5 χλμ. έναντι 109,9 της ομάδας των Άγγλων.

Πλέον οι Μερένχες είναι μέσα σε όλους τους στόχους και δείχνουν πως φορμάρονται ολοένα και περισσότερο, με τον Αρμπελόα να κερδίζει πόντους και εμπιστοσύνη, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες άπαντες τον είχαν «ξεγραμμένο».