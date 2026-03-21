ΒΙΝΤΕΟ: Η ένταση στην καταπακτή και οι καταγγελίες της Ένωση

Με βίντεο που δημοσίευσε η Ένωση καταγγέλει επίθεση προς τους ποδοσφαιριστές της και μέλη του διοικητικού συμβουλίου στην καταπακτή, μετά την νίκη - την πρώτη στο φετινό πρωτάθλημα - επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

«Με λύπη αναγκαζόμαστε να καταδικάσουμε, τα όσα απαράδεχτα συνέβησαν, με τη λήξη του παιχνιδιού στην καταπακτή του γηπέδου. Ποδοσφαιριστές και μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, δέχτηκαν επίθεση χωρίς κανένα λόγο. Η δικαιολογία για εμπλοκή συγκεκριμένου παράγοντα της ΕΝΠ δεν ευσταθεί και αποδεικνύεται στο βίντεο.

Όσο αφορά στην ομάδα μας, οφείλουμε να στείλουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι, αγωνιζόμαστε για την ιστορία μας και την αξιοπρέπειά μας, παρά την κακή φετινή μας αγωνιστική παρουσία. Παρά ταύτα, δίνουμε τα συγχαρητήρια μας στην ομάδα της Ομόνοιας Αραδίππου για τη φετινή της πορεία» αναφέρεται στο συνοδευτικό του βίντεο.