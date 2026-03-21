O Άρης από ΑΠΟΕΛ σε Ομόνοια… σχεδόν καμία σχέση

Με πέντε αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ παρατάσσει τον Άρη κόντρα στην Ομόνοια, για την πρεμιέρα των πλέι οφ του πρωταθλήματος, ο Λιάσος Λουκά.

Θέση στο αρχικό σχήμα παίρνουν οι Λέλε, Παζέ, Μοντνόρ, Ακάμπα και Εφαγκέ αντί των Μπουράν, Κακόριν, Κακουλλή, Γκόλντσον και Σανέ.

Η ενδεκάδα: Βανά Άλβες, Λέλε, Κορέια, Γιαγκό, Μπαλόγκουν, Κάστανος, Παζέ, Μοντνόρ, Χαραλάμπους, Ακάμπα, Εφαγκέ.