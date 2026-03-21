Με επιστροφές η ενδεκάδα της Ομόνοιας κόντρα στον Άρη

Σεμέδο και Κουλιμπαλί επέστρεψαν στο αρχικό σχήμα της Ομόνοιας, καθώς επιλέχθηκαν από τον Χένινγκ Μπεργκ στην ενδεκάδα κόντρα στον Άρη, για την πρεμιέρα των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Πρόκειται για τις δυο από τις τρεις αλλαγές των πρασίνων, σε σχέση με τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Το άλλο νέο πρόσωπο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι είναι ο Μάριτς.

Οι τρεις τους πήραν τις θέσεις των Σίμιτς, Χατζηγιοβάνη και Κούσουλου/

Η ενδεκάδα αποτελείται από τους: Oυζόχο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Εβάντρο, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ.