Τέλος ο Ρόκα από την ΑΕΚ: «Επέμεινε στην απόφαση του - Η παρουσία του ταυτίστηκε με ιστορικές επιτυχίες»

Τέλος εποχής στην ΑΕΚ!

Η ομάδα της Λάρνακας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημέρωσε για το διαζύγιο με τον Τσάβι Ρόκα. Ο Καταλανός υπέβαλε την παραίτηση του η οποία μετά από συνάντηση έγινε δεκτή, καθώς παρουσιάστηκε… ανένδοτος.

Παράλληλα, η ΑΕΚ έπλεξε το εγκώμιο του Ρόκα καθώς παραθέτει όσα πέτυχε μαζί του, ως τεχνικός διευθυντής. Ο 52χρονος ήταν στους Λαρνακείς από το Φεβρουάριο του 2021 (δεύτερη θητεία).

Αναλυτικά: «Η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοινώνει ότι ο Xavi Roca υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή, αμέσως μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Aκολούθησε σήμερα (03/03) συνάντηση των δύο πλευρών, κατά την οποία συζητήθηκαν όλα τα δεδομένα, ωστόσο ο ίδιος επέμεινε στην απόφαση του και η παραίτηση του έγινε αποδεκτή.

Ο Χavi Roca συνδέθηκε με μία από τις πιο σημαντικές και επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στην ομάδα μας, συνέβαλε καθοριστικά ώστε η ΑΕΚ να καθιερωθεί ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η παρουσία του ταυτίστηκε με ιστορικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων:

• Δύο προκρίσεις σε ευρωπαϊκούς ομίλους

• Δύο παρουσίες στους «16» του UEFA Conference League

• Δύο κατακτήσεις Κυπέλλου Κύπρου

• Ένα Σούπερ Καπ Κύπρου

Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν ορόσημα για τον Σύλλογο και φέρουν και τη δική του σφραγίδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και της εταιρείας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Xavi Roca για την προσφορά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΑΕΚ και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο».