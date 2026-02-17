After Derby S01E10: Η μεγάλη Τρίτη του ΑΠΟΕΛ και τα νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης συζητούν για τις εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ, τις πληροφορίες περί αποχώρησης του Πρόδρομου Πετρίδη από την ηγεσία της εταιρείας αλλά και την εξέλιξη του πρωταθλήματος ενόψει της 23ης αγωνιστικής.
-Το τρένο του Απόλλωνα που δεν σταμάτησε ούτε στην «Αρένα»
-Η Ομόνοια που έκανε το καθήκον της ενόψει ΑΠΟΕΛ
-Ο τρόπος αποσυμπίεσης των παικτών από τον Μάουρο Καμορανέζι
-Ο χαμός στο κάτω διάζωμα της βαθμολογίας
-Έρχονται οι ξένοι διαιτητές
Δείτε το νέο επειδόσιο του After Derby στο πιο κάτω βίντεο: