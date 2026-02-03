ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Εμβολιασμός» για να κάνει τη διαφορά

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Με τους νεοαποκτηθέντες να είναι, λογικά, διαθέσιμοι ενόψει του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επιστρέφουν σήμερα (3/2) στις προπονήσεις μετά το διήμερο ρεπό που τους παραχώρησε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

Οι Γιαχάφ Γκουρφίνγκελ (αριστερό μπακ), Άλεξ Καρδέρο (μεσοεπιθετικός) και Ρόμπερτ Μουντραζίγια (μεσοεπιθετικός) αναμένεται ότι θα βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα της 21ης αγωνιστικής κι ενδεχομένως να κάνουν επίσημο ντεμπούτο με την κιτρινοπράσινη φανέλα.

Ο κόσμος της ΑΕΚ ευελπιστεί πως και οι τέσσερις χειμερινές προσθήκες (συμπεριλαμβανομένου και του Χάμπου Κυριάκου, ο οποίος ήδη έχει πάρει το βάπτισμα του πυρός) θα μπορέσουν να δώσουν ουσιαστικές βοήθειες στην ομάδα, ώστε να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι τέλους. Την ΑΕΚ περιμένουν δύο καθοριστικά ντέρμπι τις προσεχείς αγωνιστικές, με τον ΑΠΟΕΛ και τον φορμαρισμένο Απόλλωνα, τα οποία ενδεχομένως να κρίνουν πολλά όσον αφορά τις βλέψεις της για πρωταθλητισμό.

Εφόσον οι κιτρινοπράσινοι καταφέρουν να ξεπεράσουν νικηφόρα τα δύο αυτά ντέρμπι, τότε θα έχουν κάνει αποφασιστικό βήμα για την κορυφή, με δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν τέσσερα παιχνίδια με βατούς αντιπάλους (Ομόνοια Αρ., Ολυμπιακό, Ακρίτα, Εθνικό) μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου. Τη δεδομένη στιγμή, η προσοχή όλων στρέφεται στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, με τον Ιδιάκεθ να περιμένει επιστροφές.

Εκτός απροόπτου, οι Μιραμόν και Γκαρσία θα είναι διαθέσιμοι (ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την ΕΝΠ), ενώ στις επόμενες προπονήσεις θα διαφανεί η ετοιμότητα του Αλομέροβιτς (πρόβλημα στο γόνατο), ο οποίος επέστρεψε από τη Γερμανία, όπου είχε πάει για σκοπούς θεραπείας. Δύσκολα θα προλάβουν ο Ρούμπιο και ο Ροντέν, ο οποίος έχει να αγωνιστεί από τις 2 Νοεμβρίου. Δεδομένα εκτός είναι οι Σουάρεθ και Ναούμ.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

