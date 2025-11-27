Πλήρωσε σε ενάμιση έτος €69.850 η Νέα Σαλαμίνα, γι' αυτό παίρνει μέτρα

Με ανακοίνωσή της η Νέα Σαλαμίνα αναφέρεται στα μεγάλα πρόστιμα που επιβάλλονται στην ομάδα της Αμμοχώστου και μεταφέρει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου όπως ενισχύσει την επιτήρηση των χώρων πάνω από τους πάγκους των φιλοξενουμένων.

Η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε πρόσφατη συνεδρία του, εξέτασε τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στο σωματείο μας από τον Αθλητικό Δικαστή για παραβάσεις σχετιζόμενες με τη συμπεριφορά φιλάθλων.

Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2024–2025, τα πρόστιμα ανήλθαν σε €61.700, ενώ για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο 2025–2026, μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε €8.150. Συνολικά, μέσα σε ενάμιση περίπου έτος, το σωματείο μας έχει κληθεί να καταβάλει €69.850. Τα ποσά αυτά θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την διατήρηση ενός υγιούς προϋπολογισμού, ιδιαίτερα σε μια χρονιά όπου η ομάδα μας αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.

Δεδομένων των πιο πάνω, και με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και επιτήρηση των αγώνων. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποφασισθεί η αύξηση της επιτήρησης στους χώρους πάνω από τους πάγκους των φιλοξενουμένων , ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση οποιωνδήποτε περιστατικών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες κυρώσεις.

Καλούμε τον κόσμο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ —που έχει αποδείξει διαχρονικά την απεριόριστη αγάπη και τη στήριξή του για το σωματείο— να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να συμβάλει ενεργά στην προστασία της ομάδας μας. Η παρουσία και η φωνή σας είναι η δύναμή μας· ας διασφαλίσουμε όλοι μαζί ότι δεν θα δοθεί καμία άλλη αφορμή για περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις.