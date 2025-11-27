ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήρωσε σε ενάμιση έτος €69.850 η Νέα Σαλαμίνα, γι' αυτό παίρνει μέτρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήρωσε σε ενάμιση έτος €69.850 η Νέα Σαλαμίνα, γι' αυτό παίρνει μέτρα

Ενισχύσει την επιτήρηση η Νέα Σαλαμίνα για να γλιτώνει τα πρόστιμα

Με ανακοίνωσή της η Νέα Σαλαμίνα αναφέρεται στα μεγάλα πρόστιμα που επιβάλλονται στην ομάδα της Αμμοχώστου και μεταφέρει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου όπως ενισχύσει την επιτήρηση των χώρων πάνω από τους πάγκους των φιλοξενουμένων.

Η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε πρόσφατη συνεδρία του, εξέτασε τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στο σωματείο μας από τον Αθλητικό Δικαστή για παραβάσεις σχετιζόμενες με τη συμπεριφορά φιλάθλων.

Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2024–2025, τα πρόστιμα ανήλθαν σε €61.700, ενώ για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο 2025–2026, μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε €8.150. Συνολικά, μέσα σε ενάμιση περίπου έτος, το σωματείο μας έχει κληθεί να καταβάλει €69.850. Τα ποσά αυτά θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την διατήρηση ενός υγιούς προϋπολογισμού, ιδιαίτερα σε μια χρονιά όπου η ομάδα μας αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.

Δεδομένων των πιο πάνω, και με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και επιτήρηση των αγώνων. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποφασισθεί η αύξηση της επιτήρησης στους χώρους πάνω από τους πάγκους των φιλοξενουμένων , ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση οποιωνδήποτε περιστατικών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες κυρώσεις.

Καλούμε τον κόσμο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ —που έχει αποδείξει διαχρονικά την απεριόριστη αγάπη και τη στήριξή του για το σωματείο— να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να συμβάλει ενεργά στην προστασία της ομάδας μας. Η παρουσία και η φωνή σας είναι η δύναμή μας· ας διασφαλίσουμε όλοι μαζί ότι δεν θα δοθεί καμία άλλη αφορμή για περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καφεδάκι, μπυρίτσα και... βαριά ενδυμασία

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ντιναμό Κιέβου 1-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Οτσόα, καλώς ήρθες...»

ΑΕΛ

|

Category image

Κάπτεν Μάριτς στο ΓΣΠ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εντεκάδα με Ουζόχο και πολλές αλλαγές!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πλήρωσε σε ενάμιση έτος €69.850 η Νέα Σαλαμίνα, γι' αυτό παίρνει μέτρα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ροντινέι για τον... παλιόφιλο Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο - Δεν τον έπιανα και όχι από θέμα σεβασμού»

Ελλάδα

|

Category image

Απειλές κατά του Κοτάρσκι – «Είμαστε δίπλα του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Αλλαγή ώρας του αγώνα με την Ελλάς Σύρου

Ελλάδα

|

Category image

Τζούριτσιτς: «Ο Μπενίτεθ φέρνει κάτι ιδιαίτερο, κάθε του λέξη έχει σημασία»

Ελλάδα

|

Category image

Ανατροπή και νέος προγραμματισμός στο Κύπελλο Coca - Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Δύο νίκες αλλιώς... Το τελεσίγραφο του διοικητικού συμβουλίου στον Άρνε Σλοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο πλανήτης υποκλίνεται στον Εμπαπέ για το καρέ του στο Φάληρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέχασε Ανόρθωση, βλέπει Άρη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ήδη την έχει… ξεχάσει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη