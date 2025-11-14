ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο δρόμος για την οκτάδα είναι εφικτός

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ο δρόμος για την οκτάδα είναι εφικτός

Δεν προκαλούν φόβο οι τρεις επόμενοι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποτιμηθούν και να μην αντιμετωπιστούν με την ανάλογη σοβαρότητα. Με τους εφτά βαθμούς που έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα (δύο νίκες σε βάρος Αλκμάαρ και Κρίσταλ Πάλας, ισοπαλία με Αμπερντίν), η ομάδα είναι με το ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ωστόσο οι κιτρινοπράσινοι θέλουν να περάσουν μέσω της πρώτης οκτάδας για να αποφύγουν τα πλέι οφ.

Ο στόχος της πρώτης οκτάδας είναι εφικτός, φτάνει η ΑΕΚ να δώσει συνέχεια στην καλή ευρωπαϊκή της πορεία, να έχει βαθμολογικό κέρδος στα δύο προσεχή εκτός έδρας παιχνίδια της, με Ριέκα Κροατίας και Χάκεν Σουηδίας (27 Νοεμβρίου και 11 Δεκεμβρίου αντίστοιχα) και, φυσικά, να κάνει το αυτονόητο στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της, κερδίζοντας τη Σκεντίγια Βορείου Μακεδονίας, στις 18 Δεκεμβρίου. Πάντως, οι προσεχείς αντίπαλοι δεν τρομάζουν, απαιτούν όμως τον ανάλογο σεβασμό και προσοχή, προκειμένου η ΑΕΚ να μην την πατήσει, όπως συνέβη με την Αμπερντίν.

Τη δεδομένη στιγμή η Ριέκα σε 13 παιχνίδια βρίσκεται στην 8η θέση του πρωταθλήματος στην Κροατία έχοντας συγκεντρώσει 14 βαθμούς και είναι στο -15 από την πρωτοπόρο Χάιντουκ Σπλιτ. Όσον αφορά τη Χάκεν, με τη συμπλήρωση 30 αγώνων στο σουηδικό πρωτάθλημα, βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 35 βαθμούς, 40 ολόκληρους βαθμούς διαφορά από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Τέλος, η Σκεντίγια, με τη συμπλήρωση της 13ης αγωνιστικής, είναι στην 3η θέση του πρωταθλήματος Βορείου Μακεδονίας με 27 βαθμούς, στο -6 από την κορυφή.

Σε σχέση με τη βαθμολογία του Conference League, η ΑΕΚ (4η στη βαθμολογία) είναι μακράν σε καλύτερη θέση συγκριτικά με τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase. Η Ριέκα είναι στη 18η θέση με τέσσερις βαθμούς, η Σκεντίγια στην 21η με επίσης 4 βαθμούς, ενώ η Χάκεν είναι στην 28η θέση με μόλις 2 βαθμούς. Οι παίκτες της ΑΕΚ θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Δευτέρα, παρ' όλο που όσοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα συνεχίζουν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το βράδυ της Κυριακής (16/11) η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Ελλάδα

|

Category image

Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Θεοφάνη Αρέστη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ντεσάμπ: «Υπερηφάνεια για την πρόκριση στο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έναρξη Μουντιάλ δίχως Κριστιάνο για την Πορτογαλία: Η αποβολή για αγκωνιά και ο κανονισμός της FIFA!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο δρόμος για την οκτάδα είναι εφικτός

ΑΕΚ

|

Category image

Το... ιδιαίτερο κέρασμα του Χάαλαντ στους συμπαίκτες του μετά τη νίκη της Νορβηγίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζέκα: «Θέλω το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό στον νέο μου ρόλο»

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για το παιχνίδι με την ΑΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

O Γιούργκεν Κλοπ... «μπλοφάρει» για την επιστροφή του στα γήπεδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι στην προπόνηση της Αργεντινής για να δουν τον Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψαν τα χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αποτελεί ένα έξτρα «όπλο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χωρίς Μπαπέ η Γαλλία στο Αζερμπαϊτζάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία και Τουρκία για Καμαρά

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη