Ο δρόμος για την οκτάδα είναι εφικτός

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποτιμηθούν και να μην αντιμετωπιστούν με την ανάλογη σοβαρότητα. Με τους εφτά βαθμούς που έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα (δύο νίκες σε βάρος Αλκμάαρ και Κρίσταλ Πάλας, ισοπαλία με Αμπερντίν), η ομάδα είναι με το ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ωστόσο οι κιτρινοπράσινοι θέλουν να περάσουν μέσω της πρώτης οκτάδας για να αποφύγουν τα πλέι οφ.

Ο στόχος της πρώτης οκτάδας είναι εφικτός, φτάνει η ΑΕΚ να δώσει συνέχεια στην καλή ευρωπαϊκή της πορεία, να έχει βαθμολογικό κέρδος στα δύο προσεχή εκτός έδρας παιχνίδια της, με Ριέκα Κροατίας και Χάκεν Σουηδίας (27 Νοεμβρίου και 11 Δεκεμβρίου αντίστοιχα) και, φυσικά, να κάνει το αυτονόητο στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της, κερδίζοντας τη Σκεντίγια Βορείου Μακεδονίας, στις 18 Δεκεμβρίου. Πάντως, οι προσεχείς αντίπαλοι δεν τρομάζουν, απαιτούν όμως τον ανάλογο σεβασμό και προσοχή, προκειμένου η ΑΕΚ να μην την πατήσει, όπως συνέβη με την Αμπερντίν.

Τη δεδομένη στιγμή η Ριέκα σε 13 παιχνίδια βρίσκεται στην 8η θέση του πρωταθλήματος στην Κροατία έχοντας συγκεντρώσει 14 βαθμούς και είναι στο -15 από την πρωτοπόρο Χάιντουκ Σπλιτ. Όσον αφορά τη Χάκεν, με τη συμπλήρωση 30 αγώνων στο σουηδικό πρωτάθλημα, βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 35 βαθμούς, 40 ολόκληρους βαθμούς διαφορά από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Τέλος, η Σκεντίγια, με τη συμπλήρωση της 13ης αγωνιστικής, είναι στην 3η θέση του πρωταθλήματος Βορείου Μακεδονίας με 27 βαθμούς, στο -6 από την κορυφή.

Σε σχέση με τη βαθμολογία του Conference League, η ΑΕΚ (4η στη βαθμολογία) είναι μακράν σε καλύτερη θέση συγκριτικά με τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase. Η Ριέκα είναι στη 18η θέση με τέσσερις βαθμούς, η Σκεντίγια στην 21η με επίσης 4 βαθμούς, ενώ η Χάκεν είναι στην 28η θέση με μόλις 2 βαθμούς. Οι παίκτες της ΑΕΚ θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Δευτέρα, παρ' όλο που όσοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα συνεχίζουν πρόγραμμα αποθεραπείας.