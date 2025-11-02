Η συμπαράσταση και το πείσμα του Παρασκευά

Το πρόσωπο των ημερών έγινε ο Ανδρέας Παρασκευάς, αποκρούοντας το πέναλτι του Πέπε και δίνοντας το Super Cup στην ΑΕΚ.

Ο Κύπριος τερματοφύλακας από τον Δεκέμβριο του 2018, οπότε και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλούς τραυματισμούς. Μετά τους γαλαζοκίτρινους έπαιξε σε Οθέλλο και Δόξα, προτού βρεθεί στην ομάδα της Λάρνακας, οι άνθρωποι της οποίας του στάθηκαν σε κάθε δυσκολία.

Το ανέφερε και ο ίδιος την περασμένη Πέμπτη, όταν αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να τα παρατήσει, αλλά το είχε ξαναπεί και το 2022. «Η συνεχής συμπαράσταση από επώνυμους και ανώνυμους υποστηρικτές της ομάδας μας, μου δίνει δύναμη και θάρρος να μη λυγίσω, να πεισμώσω και να δουλέψω σκληρά», είχε αναφέρει τότε. Εν τέλει το πείσμα του τον οδήγησε να είναι ο πρωταγωνιστής σε έναν τίτλο...

Σ.Σ.