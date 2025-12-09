ΑΕΚ: Το πρόγραμμα για Σουηδία

Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ενημερώνει ότι το απόγευμα της Τρίτης (09/12, 15:00) είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής της ομάδας μας για την Σουηδία, ενόψει του αγώνα για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League με αντίπαλο την BK Häcken, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (11/12, 18:45 τοπική ώρα (19:45 ώρα Κύπρου) στο Gamla Ullevi.

Η αποστολή αποτελείται από 25 ποδοσφαιριστές.

Την Tετάρτη (10/12, στις 18:30 τοπική ώρα (19:30 ώρα Κύπρου) θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση της ομάδας μας στο Gamla Ullevi. Η προπόνηση θα είναι κλειστή για το κοινό και ανοικτή για τους δημοσιογράφους μόνο για τα πρώτα 15 λεπτά. Πριν την προπόνηση στις 17:45 τοπική ώρα (18:45 ώρα Κύπρου) θα πραγματοποιηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη, όπου θα μιλήσει ο προπονητής μας Imanol Idiakez, καθώς και ένας ποδοσφαιριστής.

Η ομάδα μας θα προπονηθεί το πρωί και θα επιστρέψει στην Κύπρο τo απόγευμα της Παρασκευής (12/12).