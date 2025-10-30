Συγκίνησε ο πρωταγωνιστής του Super Cup: «Ήμουν ένα βήμα πριν να τα παρατήσω»

Κατάθεση ψυχής από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, Ανδρέα Παρασκευά, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα της Λάρνακας στην κατάκτηση του τίτλου του Super Cup.

O Kύπριος τερματοφύλακας, ο οποίος πέρασε αρκετούς τραυματισμούς έπαιξε μετά από τρεισήμισι χρόνια και μετά από τεσσερισήμισι ως βασικός και έμελλε με την απόκρουσή του στο τελευταίο πέναλτι της βραδιάς να δώσει τον τίτλο στους κιτρινοπράσινους απέναντι στην Πάφο FC.

«Ήμουν ένα βήμα πριν τα παρατήσω. Εάν δεν ήταν η ΑΕΚ δεν θα συνέχιζα, με στήριξαν όλοι στην ομάδα. Τα τελευταία χρόνια έκανα έξι εγχειρήσεις. Αυτή την βραδιά την ονειρεύτηκα 100-200 φορές. Την αφιερώνω στην οικογένεια μου και στον παππού μου που δεν είναι κοντά μου τώρα. Θυμάμαι τα λόγια που μου είχε πει. Είμαι σίγουρος με βλέπει από ψηλά και χαμογελά».