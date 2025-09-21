Σατσιάς: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας»
Διαβάστε όσα είπε Μαρίνος Σατσιάς μετά το τέλος του αγώνα της Ομόνοιας Αραδίππου με την Πάφο
«Συγχαρητήρια στην Πάφο και ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που έχουν καταφέρει στο Τσάμπιονς Λιγκ μας έχουν κάνει όλους περήφανους, ο προπονητής τους κάνει εξαιρετική δουλειά. Εμείς από την πλευρά μας στο πρώτο μέρος κλείσαμε σωστά τους χώρους, δεν την αφήσαμε την Πάφο να κάνει το παιχνίδι της, είχαμε τις ευκαιρίες δεν τα καταφέραμε να σκοράρουμε και μετά δεχθήκαμε τα γκολ, όμως συνεχίζουμε γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο ματς την άλλη εβδομάδα».