Σύλληψη παίκτη της μπασκετικής ΑΕΚ για άρνηση να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Σε σοβαρές περιπέτειες με τον νόμο έμπλεξε παίκτης της ΑΕΚ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με χειροπέδες στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για 29χρονο με καταγωγή από την Γκαμπόν, στοιχεία που παραπέμπουν στον Κρις Σίλβα.

Αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ πραγματοποιούσαν ελέγχους στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο παίκτης και εκείνος αρνήθηκε πεισματικά να υποβληθεί σε αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στα κρατητήρια, με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σημειώνεται πως η ΑΕΚ αρχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις της αυτή την εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας για το Σούπερ Καπ της Ρόδου την Καρδίτσα την Παρασκευή (17:00), ενώ αν νικήσει, θα παίξει το Σάββατο (20:00) στον τελικό με τον νικητή του Ολυμπιακός-Καρδίτσα (20:30).