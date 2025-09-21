ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90΄ο Ολυμπιακός στην Λεωφόρο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90΄ο Ολυμπιακός στην Λεωφόρο!

Ο Παναθηναϊκός το ήθελε, οι αλλαγές του Ολυμπιακού όμως ήταν καταλυτικές (1-1), άλλαξαν την εικόνα του ντέρμπι και στο 92’ ο Ελ Κααμπί έσωσε βαθμό, αήττητο και κορυφή για τους Πειραιώτες. Κατέρρευσαν από δυνάμεις οι πράσινοι, έμειναν στους 2 βαθμούς.

Είναι κλισέ, αλλά ισχύει πάντα. Σε τέτοια ντέρμπι δεν μετράει η φόρμα, η φόρα, το ρόστερ, η προϊστορία. Ο Παναθηναϊκός της εσωστρέφειας και της φαγωμάρας, μία ομάδα που πήγε στο ντέρμπι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, γεμάτη αμφισβήτηση και με υπηρεσιακό τεχνικό στο τιμόνι, στάθηκε εξαιρετικά.

Το τριφύλλι κατέθεσε ψυχή στο χορτάρι, έκανε ένα υποδειγματικό τακτικά παιχνίδι και με γκολ του Σίριλ Ντέσερς στο ξεκίνημα της επανάληψης προηγήθηκε στο σκορ, όμως ο Μεντιλίμπαρ αποδείχθηκε ότι είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα: βάθος πάγκου. Οι αλλαγές του (Ποντένσε, Ταρέμι, Τσικίνιο) γύρισαν την πλάστιγγα και το γκολ του Ελ-Κααμπί στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έφερε το τελικό 1-1.

Διαφορετική προσέγγιση

Η διαφορά προσέγγισης από τους δύο τεχνικούς φάνηκε πριν από το πρώτο σφύριγμα. Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε ενδεκάδα γεμάτη μπαρουτοκαπνισμένους παίκτες που ξέρουν από τις ειδικές συνθήκες ενός ντέρμπι και έχουν φάει με το κουτάλι τέτοια παιχνίδια.

Αντιθέτως, ο Χοσέ-Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τους πιο φρέσκους. Έκανε σαρωτικό rotation σε σχέση με το παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στην Πάφο και έδωσε την ευκαιρία σε Σιπιόνι, Νασιμέντο, Καμπελά, Στρεφέτσα να του δείξουν τι αξίζουν.

Κύλησε… νεράκι

Το πρώτο μέρος κύλησε σαν… νεράκι. Ήταν τόσο σβηστό, τόσο κλειστό που λίγα πράγματα θα έχει να θυμάται κανείς. Ο Αϊτεκίν σφύριξε 20 φορές για να διακόψει την αναμέτρηση για φάουλ, δεν υπήρξε ούτε μισή τελική σε κάποια εστία, ενώ και οι δύο ομάδες αθροιστικά είχαν 10 επαφές και στις δύο περιοχές.

Παρότι στο χορτάρι η ενέργεια ήταν σε υψηλά επίπεδα, αυτή περισσότερο αναλώθηκε στην αναχαίτιση και όχι στην δημιουργία. Τα ρίσκα ήταν λίγα, ο ρυθμός ανύπαρκτος (λογικό με τα απανωτά φάουλ) σε ένα πολύ αναγνωριστικό πρώτο μέρος, όπου φάνηκαν κάποια τακτικά πράγματα.

Η στόχευση του Κόντη

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ακουμπήσει την μπάλα στον Ντέσερς ή να τον βγάλει σε συνθήκες απομόνωσης στην πλάτη της άμυνας. Ο Ολλανδός έγινε αισθητός από την ερυθρόλευκη άμυνα, χωρίς ωστόσο να απειλήσει εκτός από ένα ακίνδυνο διαγώνιο σουτ στο 43ο λεπτό.

Οι πράσινοι προσπάθησαν να βγάλουν υπεραριθμίες από αριστερά με συνεργασίες Κυριακόπουλου - Τζούρισιτς, ενώ πήραν και υψηλό βαθμό στον περιορισμό της τριάδας Νασιμέντο, Μουζακίτη, Σιπιόνι που δεν κατάφερε να φτιάξει παιχνίδι.

Ψίχουλα… φάσεων

Η πιο σημαντική φάση του πρώτου μέρους, δεν ήταν καν… φάση με τελική. Από γύρισμα του Τουμπά στον Ντραγκόφσκι, ο Πολωνός «κόλλησε» (36’), έκανε μία… γυροβολιά και λίγο πριν ο Ελ-Κααμπί επωφεληθεί από την τρικυμία πέταξε την μπάλα κόρνερ.

Με τον Τζολάκη να σε ρόλο… λίμπερο να σκουπίζει ό,τι περνάει, ο Ολυμπιακός αναθάρρησε μετά από ένα διστακτικό πρώτο 20λεπτο, όπου υπήρξε ελλειμματικός σε ενέργεια και ζήτησε πέναλτι σε μία φάση που ο Καμπελά πήγε να περάσει ανάμεσα από Καλάμπρια / Τετέ (35’), με τον Αϊτεκίν να δίνει κίτρινη στον Γάλλο για θέατρο.

Πράσινη έκρηξη

Ήταν φανερό ότι για να προκύψει κάτι καλό, έπρεπε πρώτα να γίνει κάποιο σοβαρό λάθος. Αυτό έγινε στην αρχή της επανάληψης. Ο Ρέτσος πήγε να αλλάξει με 40άρα μπαλιά το παιχνίδι, όμως ο Μπακασέτας αντιλήφθηκε την πρόθεση του.

Ο αρχηγός του τριφυλλιού έκλεψε την μπάλα, έβγαλε με κάθετη τον Ντέσερας ανάμεσα στους στόπερ του Ολυμπιακού και ο Ολλανδός με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0 (48’).

Ο Μεντιλίμπαρ έριξε άμεσα στο γήπεδο τον Ποντένσε αντί του Νασιμέντο, έστειλε τον Καμπελά στο «δέκα» και αίφνης το παιχνίδι έγινε… ροκ.

Ερυθρόλευκη αντίδραση

Από φτηνό πούλημα μπάλας του Πάλμερ-Μπράουν (58’), ο Ποντένσε με άμεση κάθετη έβγαλε τον Μαροκινό σε θέση βολής, όμως το τσίμπημα με το αριστερό έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων σε μία κλασική ευκαιρία για άμεση ερυθρόλευκη απάντηση.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ταχύτητα πήρε τα ηνία και οι φάσεις άρχισαν να γίνονται πιο συχνές. Από ωραία μπαλιά με το κεφάλι, ο Στρεφέτσα έβγαλε ξανά τον Ελ-Καμπί σε θέση βολής, όμως το δεξί σουτ του Μαροκινού από δύσκολη γωνία έβγαλε σε κόρνερ ο Ντραγκόφσκι (60’).

Ο Μεντιλίμπαρ συνέχισε να φέρνει επιθετεικογενείς παίκτες από τον πάγκο (Τσικίνιο, Γιαζίτσι), με το τριφύλλι να χάνει λόγω τραυματισμού τον Καλάμπρια και τον Κόντη να αφαιρεί τους κατάκοπους Τσέριν και Ντέσερς.

All-in

Έχοντας πολλά μέτρα μπροστά, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να παίξει στον χώρο, με τον Κυριακόπουλο να σημαδεύει τον Σβιντέρσκι, τον Πολωνό να περνάει τον Τζολάκη, αλλά να μην μπορεί να «δει» εστία, ενώ από το φάουλ που ακολούθησε ο Ρενάτο Σάντσες πήγε να αιφνιδιάσει τον Τζολάκη στην κλειστή του γωνία, όμως εκείνος έδιωξε σε κόρνερ (80’).

Ο Μεντιλίμπαρ έριξε μέσα και τον Ταρέμι για να παίξει με δύο φορ στο τέλος και στο 90ό λεπτό άγγιξε την ισοφάριση. Ο Ποντένσε ελίχθηκε από αριστερά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ελ-Κααμπί, όμως ο Τουμπά έσωσε πάνω στην γραμμή.

Ωστόσο, ο Μαροκινός πήρε το αίμα του πίσω στην επόμενη φάση. Ο Ταρέμι ως πίβοτ τον έβγαλε και πάλι τετ-α-τετ και ο Μαροκινός «εκτέλεσε» ψύχραιμα τον Ντραγκόφσκι για το 1-1 (92’)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70’ Κότσιρας), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος (84’ Μλαντένοβιτς), Τσέριν (70’ Σιώπης), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς (74’ Σβιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι (67’ Τσικίνιο), Μουζακίτης (80’ Ταρέμι), Καμπελά (80’ Έσε), Στρεφέτσα (67’ Γιαζίτσι), Νασιμέντο (57’ Ποντένσε), Ελ Κααμπί.

sdna.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90΄ο Ολυμπιακός στην Λεωφόρο!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα φαβορί που δεν λάθεψαν και το επιδόρπιο με ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπανούλης και Μονακό κατέκτησαν το Super Cup Γαλλίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΚ: «Κόκκινη κάρτα στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για χέρι του Πινέδα»

Ελλάδα

|

Category image

Σατσιάς: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Αυγουστή: «Δίκαιη και πεντακάθαρη νίκη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καρσέδο: «Ο Μπρούνο ήθελε να επανορθώσει μετά την αποβολή με τον Ολυμπιακό»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κάναντι: «Είχαμε πέναλτι, στο πρώτο γκολ του Απόλλωνα υπάρχει φάουλ»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Απόλλωνα στην ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της Πάφου στο «ΠΑΠ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αιχμές Στρατή αμέσως μετά τον Απόλλωνα - «Έχασε το κυπριακό ποδόσφαιρο...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γλίτωσε την ήττα αλλά έμεινε ξανά χωρίς νίκη η Ομόνοια 29ης Μαΐου!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κβίντα και Καστέλ ξεκλείδωσαν το πρώτο εντός!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βρήκε την ουσία στην επανάληψη η Πάφος FC και απέδρασε από το «Παπ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Αποστολή με πολλές απουσίες!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη