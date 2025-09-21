«Έσωσε» τον βαθμό στο 90΄ο Ολυμπιακός στην Λεωφόρο!

Είναι κλισέ, αλλά ισχύει πάντα. Σε τέτοια ντέρμπι δεν μετράει η φόρμα, η φόρα, το ρόστερ, η προϊστορία. Ο Παναθηναϊκός της εσωστρέφειας και της φαγωμάρας, μία ομάδα που πήγε στο ντέρμπι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, γεμάτη αμφισβήτηση και με υπηρεσιακό τεχνικό στο τιμόνι, στάθηκε εξαιρετικά.

Το τριφύλλι κατέθεσε ψυχή στο χορτάρι, έκανε ένα υποδειγματικό τακτικά παιχνίδι και με γκολ του Σίριλ Ντέσερς στο ξεκίνημα της επανάληψης προηγήθηκε στο σκορ, όμως ο Μεντιλίμπαρ αποδείχθηκε ότι είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα: βάθος πάγκου. Οι αλλαγές του (Ποντένσε, Ταρέμι, Τσικίνιο) γύρισαν την πλάστιγγα και το γκολ του Ελ-Κααμπί στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έφερε το τελικό 1-1.

Διαφορετική προσέγγιση

Η διαφορά προσέγγισης από τους δύο τεχνικούς φάνηκε πριν από το πρώτο σφύριγμα. Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε ενδεκάδα γεμάτη μπαρουτοκαπνισμένους παίκτες που ξέρουν από τις ειδικές συνθήκες ενός ντέρμπι και έχουν φάει με το κουτάλι τέτοια παιχνίδια.

Αντιθέτως, ο Χοσέ-Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τους πιο φρέσκους. Έκανε σαρωτικό rotation σε σχέση με το παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στην Πάφο και έδωσε την ευκαιρία σε Σιπιόνι, Νασιμέντο, Καμπελά, Στρεφέτσα να του δείξουν τι αξίζουν.

Κύλησε… νεράκι

Το πρώτο μέρος κύλησε σαν… νεράκι. Ήταν τόσο σβηστό, τόσο κλειστό που λίγα πράγματα θα έχει να θυμάται κανείς. Ο Αϊτεκίν σφύριξε 20 φορές για να διακόψει την αναμέτρηση για φάουλ, δεν υπήρξε ούτε μισή τελική σε κάποια εστία, ενώ και οι δύο ομάδες αθροιστικά είχαν 10 επαφές και στις δύο περιοχές.

Παρότι στο χορτάρι η ενέργεια ήταν σε υψηλά επίπεδα, αυτή περισσότερο αναλώθηκε στην αναχαίτιση και όχι στην δημιουργία. Τα ρίσκα ήταν λίγα, ο ρυθμός ανύπαρκτος (λογικό με τα απανωτά φάουλ) σε ένα πολύ αναγνωριστικό πρώτο μέρος, όπου φάνηκαν κάποια τακτικά πράγματα.

Η στόχευση του Κόντη

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ακουμπήσει την μπάλα στον Ντέσερς ή να τον βγάλει σε συνθήκες απομόνωσης στην πλάτη της άμυνας. Ο Ολλανδός έγινε αισθητός από την ερυθρόλευκη άμυνα, χωρίς ωστόσο να απειλήσει εκτός από ένα ακίνδυνο διαγώνιο σουτ στο 43ο λεπτό.

Οι πράσινοι προσπάθησαν να βγάλουν υπεραριθμίες από αριστερά με συνεργασίες Κυριακόπουλου - Τζούρισιτς, ενώ πήραν και υψηλό βαθμό στον περιορισμό της τριάδας Νασιμέντο, Μουζακίτη, Σιπιόνι που δεν κατάφερε να φτιάξει παιχνίδι.

Ψίχουλα… φάσεων

Η πιο σημαντική φάση του πρώτου μέρους, δεν ήταν καν… φάση με τελική. Από γύρισμα του Τουμπά στον Ντραγκόφσκι, ο Πολωνός «κόλλησε» (36’), έκανε μία… γυροβολιά και λίγο πριν ο Ελ-Κααμπί επωφεληθεί από την τρικυμία πέταξε την μπάλα κόρνερ.

Με τον Τζολάκη να σε ρόλο… λίμπερο να σκουπίζει ό,τι περνάει, ο Ολυμπιακός αναθάρρησε μετά από ένα διστακτικό πρώτο 20λεπτο, όπου υπήρξε ελλειμματικός σε ενέργεια και ζήτησε πέναλτι σε μία φάση που ο Καμπελά πήγε να περάσει ανάμεσα από Καλάμπρια / Τετέ (35’), με τον Αϊτεκίν να δίνει κίτρινη στον Γάλλο για θέατρο.

Πράσινη έκρηξη

Ήταν φανερό ότι για να προκύψει κάτι καλό, έπρεπε πρώτα να γίνει κάποιο σοβαρό λάθος. Αυτό έγινε στην αρχή της επανάληψης. Ο Ρέτσος πήγε να αλλάξει με 40άρα μπαλιά το παιχνίδι, όμως ο Μπακασέτας αντιλήφθηκε την πρόθεση του.

Ο αρχηγός του τριφυλλιού έκλεψε την μπάλα, έβγαλε με κάθετη τον Ντέσερας ανάμεσα στους στόπερ του Ολυμπιακού και ο Ολλανδός με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0 (48’).

Ο Μεντιλίμπαρ έριξε άμεσα στο γήπεδο τον Ποντένσε αντί του Νασιμέντο, έστειλε τον Καμπελά στο «δέκα» και αίφνης το παιχνίδι έγινε… ροκ.

Ερυθρόλευκη αντίδραση

Από φτηνό πούλημα μπάλας του Πάλμερ-Μπράουν (58’), ο Ποντένσε με άμεση κάθετη έβγαλε τον Μαροκινό σε θέση βολής, όμως το τσίμπημα με το αριστερό έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων σε μία κλασική ευκαιρία για άμεση ερυθρόλευκη απάντηση.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ταχύτητα πήρε τα ηνία και οι φάσεις άρχισαν να γίνονται πιο συχνές. Από ωραία μπαλιά με το κεφάλι, ο Στρεφέτσα έβγαλε ξανά τον Ελ-Καμπί σε θέση βολής, όμως το δεξί σουτ του Μαροκινού από δύσκολη γωνία έβγαλε σε κόρνερ ο Ντραγκόφσκι (60’).

Ο Μεντιλίμπαρ συνέχισε να φέρνει επιθετεικογενείς παίκτες από τον πάγκο (Τσικίνιο, Γιαζίτσι), με το τριφύλλι να χάνει λόγω τραυματισμού τον Καλάμπρια και τον Κόντη να αφαιρεί τους κατάκοπους Τσέριν και Ντέσερς.

All-in

Έχοντας πολλά μέτρα μπροστά, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να παίξει στον χώρο, με τον Κυριακόπουλο να σημαδεύει τον Σβιντέρσκι, τον Πολωνό να περνάει τον Τζολάκη, αλλά να μην μπορεί να «δει» εστία, ενώ από το φάουλ που ακολούθησε ο Ρενάτο Σάντσες πήγε να αιφνιδιάσει τον Τζολάκη στην κλειστή του γωνία, όμως εκείνος έδιωξε σε κόρνερ (80’).

Ο Μεντιλίμπαρ έριξε μέσα και τον Ταρέμι για να παίξει με δύο φορ στο τέλος και στο 90ό λεπτό άγγιξε την ισοφάριση. Ο Ποντένσε ελίχθηκε από αριστερά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ελ-Κααμπί, όμως ο Τουμπά έσωσε πάνω στην γραμμή.

Ωστόσο, ο Μαροκινός πήρε το αίμα του πίσω στην επόμενη φάση. Ο Ταρέμι ως πίβοτ τον έβγαλε και πάλι τετ-α-τετ και ο Μαροκινός «εκτέλεσε» ψύχραιμα τον Ντραγκόφσκι για το 1-1 (92’)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70’ Κότσιρας), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος (84’ Μλαντένοβιτς), Τσέριν (70’ Σιώπης), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς (74’ Σβιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι (67’ Τσικίνιο), Μουζακίτης (80’ Ταρέμι), Καμπελά (80’ Έσε), Στρεφέτσα (67’ Γιαζίτσι), Νασιμέντο (57’ Ποντένσε), Ελ Κααμπί.

sdna.gr